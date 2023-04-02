Игорь Потимков - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Стефанович
|Фамилия
|Потимков
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харьков
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Стефанович
|Фамилия
|Потимков
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харьков
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925
|0:3
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 19 тур