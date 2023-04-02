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    Игорь Потимков - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Игорь
    Отчество Стефанович
    Фамилия Потимков
    Команда Металлист 1925
    Состав Основной
    Родной город Харьков
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 октября 2003 (19 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.04.2023 Был в запасе Металлист 1925 0:3 Днепр-1 Украина. Премьер-лига, 19 тур
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