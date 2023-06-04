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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Динамо К
Харьков - Динамо К: обзор матча 04 июня 2023
Харьков
04.06.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
38'
А. Габелок
20'
Э. Рамирес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Харьков - Динамо К
Замена
А. Ременюк
️️️️
В. Дмитренко
90'
+4
Желтая карточка
О. Мозиль
90'
+1
Вторая желтая
А. Габелок
89'
88'
Замена
Д. Бойко
️️️️
Г. Бущан
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
В. Островский
73'
72'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
В. Шепелев
Желтая карточка
А. Ткачук
57'
Желтая карточка
А. Габелок
53'
46'
Замена
А. Караваев
️️️️
К. Паррис
46'
Замена
Н. Волошин
️️️️
Э. Рамирес
Замена
А. Ткачук
️️️️
Б. Вачиберадзе
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Габелок
Пас отдал
В. Островский
38'
32'
Красная карточка
М. Дячук
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Харьков
12
Игорь Потимков
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
33
Игор Энрике
ЛВ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Антон Царенко
АП
30
Богдан Леднев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
4-1-2-2-1
1
Мозиль
71
Коваленко
3
Безуглый
17
Курило
29
Жичиков
27
Кравченко
28
Габелок
8
Вачиберадзе
22
Дмитренко
10
Русин
43
Островский
4-3-2-1
1
Бущан
18
Тымчик
16
Дячук
34
Сирота
44
Дубинчак
19
Шепелев
18
Андриевский
29
Буяльский
11
Паррис
22
Кабаев
24
Рамирес
8
Вачиберадзе
19
Ткачук
19
Ткачук
8
Вачиберадзе
43
Островский
15
Абдуллаев
15
Абдуллаев
43
Островский
22
Дмитренко
11
Ременюк
11
Ременюк
22
Дмитренко
1
Бущан
71
Бойко
71
Бойко
1
Бущан
11
Паррис
20
Караваев
20
Караваев
11
Паррис
19
Шепелев
10
Шапаренко
10
Шапаренко
19
Шепелев
24
Рамирес
9
Волошин
9
Волошин
24
Рамирес
Остались в запасе
Харьков
Динамо К
12
Игорь Потимков
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
33
Игор Энрике
ЛВ
Главный тренер
Эдмар Галовский
35
Руслан Нещерет
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Антон Царенко
АП
30
Богдан Леднев
АП
22
Бенито
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
12
Игорь Потимков
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
33
Игор Энрике
ЛВ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Антон Царенко
АП
30
Богдан Леднев
АП
22
Бенито
ЛВ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Харьков - Динамо К
3
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
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