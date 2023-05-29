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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Кривбасс
Харьков - Кривбасс: обзор матча 29 мая 2023
Харьков
29.05.2023, понедельник, 15:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Кривбасс
46'
М. Задерака
90+4'
Т. Кораблин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Харьков - Кривбасс
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Т. Кораблин
90'
+2
Замена
Е. Опанасенко
️️️️
А. Понедельник
90'
+2
Замена
Д. Шевченко
️️️️
Д. Соса
Желтая карточка
К. Бычек
84'
Замена
В. Островский
️️️️
А. Чирук
82'
Желтая карточка
И. Курило
74'
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
Д. Кравченко
73'
73'
Замена
Т. Кораблин
️️️️
В. Семотюк
63'
Замена
Н. Татарков
️️️️
М. Задерака
Замена
К. Бычек
️️️️
Б. Вачиберадзе
59'
Замена
В. Дмитренко
️️️️
А. Ременюк
59'
46'
ГОЛ! 0:1!
М. Задерака
Пас отдал
Р. Дебелко
Желтая карточка
Д. Кравченко
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
91
Владислав Семотюк
ЦП
10
Рифет Капич
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Харьков
12
Игорь Потимков
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
33
Игор Энрике
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
19
Андрей Ткачук
ОП
88
Vadym Sologub
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
29
Богдан Сарнавский
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
77
Захар Карпусь
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
22
Денис Шевченко
ПВ
4-1-2-2-1
1
Мозиль
71
Коваленко
69
Потимков
17
Курило
3
Безуглый
27
Кравченко
28
Габелок
8
Вачиберадзе
11
Ременюк
10
Русин
79
Чирук
3-2-3-2
30
Клищук
55
Стецков
13
Бескоровайный
25
Дибанго
91
Семотюк
10
Капич
20
Задерака
77
Понедельник
10
Хомченовский
7
Соса
27
Дебелко
27
Кравченко
15
Абдуллаев
15
Абдуллаев
27
Кравченко
11
Ременюк
22
Дмитренко
22
Дмитренко
11
Ременюк
8
Вачиберадзе
77
Бычек
77
Бычек
8
Вачиберадзе
79
Чирук
43
Островский
43
Островский
79
Чирук
77
Понедельник
39
Опанасенко
39
Опанасенко
77
Понедельник
20
Задерака
11
Татарков
11
Татарков
20
Задерака
91
Семотюк
97
Кораблин
97
Кораблин
91
Семотюк
7
Соса
22
Шевченко
22
Шевченко
7
Соса
Остались в запасе
Харьков
Кривбасс
12
Игорь Потимков
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
33
Игор Энрике
ЛВ
88
Vadym Sologub
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
1
Богдан Хома
ВР
29
Богдан Сарнавский
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
77
Захар Карпусь
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
12
Игорь Потимков
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
33
Игор Энрике
ЛВ
88
Vadym Sologub
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
29
Богдан Сарнавский
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
77
Захар Карпусь
ПВ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Харьков - Кривбасс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
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