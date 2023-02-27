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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Харьков
Александрия - Харьков: обзор матча 27 февраля 2023
Александрия
27.02.2023, понедельник, 14:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
3 : 3
Завершен
Харьков
7'
М. Третьяков
68'
М. Третьяков
81'
Б. Кобзарь
21'
Е. Ткачук
32'
К. Бычек
47'
М. Шершень
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Харьков
90'
+2
Желтая карточка
Е. Ткачук
ГОЛ! 3:3!
Б. Кобзарь
Пас отдал
О. Кожушко
81'
80'
Замена
В. Дмитренко
️️️️
М. Шершень
76'
Желтая карточка
Р. Русин
73'
Желтая карточка
Б. Вачиберадзе
ГОЛ! 2:3!
М. Третьяков
68'
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
А. Цуриков
67'
Замена
К. Ковалец
️️️️
С. Рыбалка
67'
66'
Замена
Д. Капинус
️️️️
К. Бычек
56'
Замена
Д. Сидоренко
️️️️
О. Мозиль
47'
ГОЛ! 1:3!
М. Шершень
Замена
Б. Кобзарь
️️️️
В. Волошин
46'
Замена
О. Кожушко
️️️️
А. Шулянский
46'
32'
ГОЛ! 1:2!
К. Бычек
Пас отдал
А. Чирук
30'
Желтая карточка
А. Чирук
21'
ГОЛ! 1:1!
Е. Ткачук
Пас отдал
Б. Вачиберадзе
ГОЛ! 1:0!
М. Третьяков
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
91
Валентин Горох
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
91
Николай Михайленко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
Главный тренер
Юрий Гура
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
3
Никита Безуглый
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
3
Евгений Ткачук
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
7
Олег Кожушко
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
2
Дмитрий Капинус
ЦП
3-1-3-3
91
Горох
18
Логинов
4
Бабогло
11
Мирошниченко
91
Михайленко
9
Цуриков
37
Рыбалка
75
Третьяков
14
Шулянский
15
Волошин
95
Мустафаев
3-1-1-3-2
1
Мозиль
29
Жичиков
23
Шершень
3
Безуглый
9
Мартынюк
8
Вачиберадзе
77
Бычек
10
Русин
11
Ременюк
79
Чирук
3
Ткачук
9
Цуриков
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
9
Цуриков
37
Рыбалка
6
Ковалец
6
Ковалец
37
Рыбалка
14
Шулянский
7
Кожушко
7
Кожушко
14
Шулянский
15
Волошин
93
Кобзарь
93
Кобзарь
15
Волошин
1
Мозиль
1
Сидоренко
1
Сидоренко
1
Мозиль
77
Бычек
2
Капинус
2
Капинус
77
Бычек
23
Шершень
22
Дмитренко
22
Дмитренко
23
Шершень
Остались в запасе
Александрия
Харьков
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Юрий Гура
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Остались в запасе
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
10
Артур Авагимян
ЛВ
Остались в запасе
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Гура
Главный тренер
Эдмар Галовский
Статистика матча Александрия - Харьков
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
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