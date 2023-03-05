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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Шахтер
Харьков - Шахтер: обзор матча 05 марта 2023
Харьков
05.03.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
0 : 7
Завершен
Шахтер
5'
А. Зубков
13'
Б. Михайличенко
38'
Л. Траоре
41'
А. Зубков
56'
И. Курило (АГ)
58'
И. Петряк
66'
Я. Ракицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Харьков - Шахтер
Замена
В. Дмитренко
️️️️
К. Бычек
85'
72'
Замена
О. Очеретко
️️️️
Г. Судаков
66'
ГОЛ! 0:7!
Я. Ракицкий
60'
Замена
Д. Крыськив
️️️️
А. Бондаренко
59'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Л. Траоре
58'
ГОЛ! 0:6!
И. Петряк
56'
ГОЛ в свои ворота! 0:5!
И. Курило
46'
Замена
Е. Назарина
️️️️
Т. Степаненко
46'
Замена
И. Петряк
️️️️
А. Зубков
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
А. Ременюк
46'
Замена
Д. Кравченко
️️️️
Б. Вачиберадзе
46'
41'
ГОЛ! 0:4!
А. Зубков
Пас отдал
Я. Ракицкий
38'
ГОЛ! 0:3!
Л. Траоре
Пас отдал
А. Бондаренко
14'
Желтая карточка
Л. Траоре
13'
ГОЛ! 0:2!
Б. Михайличенко
Пас отдал
Л. Траоре
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Зубков
Пас отдал
Т. Степаненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
30
Невен Джурасек
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Георгий Судаков
АП
19
Артем Бондаренко
АП
21
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Харьков
12
Игорь Потимков
ВР
52
Кирилл Иванников
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
5
Михаил Рудавский
ЦЗ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
12
Гиорги Гочолеишвили
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Сидоренко
23
Шершень
17
Курило
3
Безуглый
29
Жичиков
9
Мартынюк
8
Вачиберадзе
77
Бычек
10
Русин
11
Ременюк
79
Чирук
4-2-3-1
1
Трубин
22
Конопля
44
Ракицкий
5
Бондарь
15
Михайличенко
30
Джурасек
27
Степаненко
21
Зубков
19
Бондаренко
10
Судаков
2
Траоре
8
Вачиберадзе
27
Кравченко
27
Кравченко
8
Вачиберадзе
77
Бычек
22
Дмитренко
22
Дмитренко
77
Бычек
11
Ременюк
15
Абдуллаев
15
Абдуллаев
11
Ременюк
19
Бондаренко
8
Крыськив
8
Крыськив
19
Бондаренко
27
Степаненко
29
Назарина
29
Назарина
27
Степаненко
10
Судаков
27
Очеретко
27
Очеретко
10
Судаков
21
Зубков
7
Петряк
7
Петряк
21
Зубков
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
Остались в запасе
Харьков
Шахтер
12
Игорь Потимков
ВР
52
Кирилл Иванников
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
5
Михаил Рудавский
ЦЗ
Главный тренер
Эдмар Галовский
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
12
Игорь Потимков
ВР
52
Кирилл Иванников
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
5
Михаил Рудавский
ЦЗ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Харьков - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Стадион:
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