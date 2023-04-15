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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Александрия
Харьков - Александрия: обзор матча 15 апреля 2023
Харьков
15.04.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Александрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Харьков - Александрия
Желтая карточка
М. Жичиков
90'
+3
Замена
️️️️
Д. Кравченко
86'
80'
Замена
А. Шулянский
️️️️
М. Третьяков
Замена
А. Ткачук
️️️️
К. Бычек
78'
74'
Замена
В. Волошин
️️️️
К. Сигеев
61'
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
Н. Михайленко
61'
Замена
О. Кожушко
️️️️
А. Цуриков
Замена
А. Чирук
️️️️
Б. Вачиберадзе
61'
46'
Замена
В. Бабогло
️️️️
В. Бондаренко
44'
Желтая карточка
В. Бондаренко
Желтая карточка
Д. Кравченко
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
Главный тренер
Эдмар Галовский
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
75
Максим Третьяков
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Харьков
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
79
Андрей Чирук
ЦФ
19
Андрей Ткачук
ЦФ
Александрия
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
15
Викентий Волошин
АП
7
Олег Кожушко
ЦФ
4-3-3
1
Сидоренко
29
Жичиков
3
Ткачук
17
Курило
2
Капинус
8
Вачиберадзе
28
Габелок
27
Кравченко
77
Бычек
10
Русин
22
Дмитренко
3-1-4-1-1
30
Шевченко
11
Мирошниченко
4
Бондаренко
18
Логинов
91
Михайленко
9
Цуриков
45
Калитвинцев
66
Сигеев
75
Третьяков
6
Ковалец
10
Кулаков
8
Вачиберадзе
79
Чирук
79
Чирук
8
Вачиберадзе
77
Бычек
19
Ткачук
19
Ткачук
77
Бычек
4
Бондаренко
4
Бабогло
4
Бабогло
4
Бондаренко
66
Сигеев
15
Волошин
15
Волошин
66
Сигеев
75
Третьяков
14
Шулянский
14
Шулянский
75
Третьяков
91
Михайленко
95
Мустафаев
95
Мустафаев
91
Михайленко
9
Цуриков
7
Кожушко
7
Кожушко
9
Цуриков
Остались в запасе
Харьков
Александрия
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Эдмар Галовский
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
Главный тренер
Эдмар Галовский
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Харьков - Александрия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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