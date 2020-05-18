Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жо - статистика

Завершил карьеру
1 мая 1995 (31)
#99 | Нападающий
192 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шавиш
27
2
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
46' - 90'
79'
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
69' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
80' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
75' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Визела
0 : 1
15.04.2024
Шавиш
89' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Шавиш
2 : 3
07.04.2024
Портимоненси
82' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Бенфика
1 : 0
29.03.2024
Шавиш
81' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Шавиш
1 : 2
17.03.2024
Витория Гимараеш
79' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Жил Висенте
0 : 0
11.03.2024
Шавиш
73' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Шавиш
1 : 5
01.03.2024
Арука
1' - 60'
Португалия. Примейра, 23 тур
Эштрела
1 : 1
24.02.2024
Шавиш
1' - 84'
7'
Португалия. Примейра, 22 тур
Шавиш
2 : 1
17.02.2024
Боавишта
1' - 76'
7'
Португалия. Примейра, 21 тур
Морейренcе
1 : 0
10.02.2024
Шавиш
78' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Шавиш
1 : 1
04.02.2024
Фаренсе
46' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Брага
1 : 1
31.01.2024
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Шавиш
0 : 0
21.01.2024
Риу Аве
1' - 63'
Португалия. Примейра, 17 тур
Шавиш
0 : 3
13.01.2024
Спортинг
53' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фамаликан
2 : 2
07.01.2024
Шавиш
81' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Порту
1 : 0
29.12.2023
Шавиш
62' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Шавиш
1 : 3
17.12.2023
Каза Пиа
1' - 67'
45'
Португалия. Примейра, 13 тур
Эшторил
5 : 0
10.12.2023
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Шавиш
2 : 1
01.12.2023
Визела
1' - 75'
48'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
2 : 1
11.11.2023
Шавиш
46' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Шавиш
0 : 2
04.11.2023
Бенфика
85' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
28.10.2023
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Арука
0 : 2
01.10.2023
Шавиш
1' - 70'
Португалия. Примейра, 6 тур
Шавиш
2 : 2
24.09.2023
Эштрела
81' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Боавишта
4 : 1
18.09.2023
Шавиш
82' - 90'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+