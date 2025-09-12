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Сантос
Алексис Дуарте
Новости
€ 1,80 млн
Алексис Дуарте - новости
Сантос
12 марта 2000 (26)
#4 | Защитник
186 см
Парагвай
Статистика
Новости
Трансферы
В «Спартаке» объяснили уход Дуарте и Чернова
2025.09.12 15:51
3
Кахигао: «Дуарте не хотел играть в «Спартаке»
2025.09.12 14:56
5
Григорян назвал игрока, который иногда выглядел нелепо в «Спартаке»
2025.09.04 08:38
9
Заявление Дуарте по случаю ухода из «Спартака»
2025.09.03 18:50
15
«Спартак» попрощался с Дуарте
2025.09.03 17:00
6
«Спартак» может подписать двух игроков до закрытия трансферного окна
2025.09.03 10:05
5
Фото
Бразильский клуб объявил о покупке Дуарте у «Спартака»
2025.09.03 00:48
14
«Спартак» договорился о продаже Дуарте: подробности
2025.09.02 01:27
21
Стало известно, почему Дуарте хочет покинуть «Спартак»
2025.08.30 11:49
6
«Васко да Гама» принял окончательное решение по спартаковцу Дуарте
2025.08.30 11:36
17
Дуарте убеждают, что для развития карьеры ему лучше покинуть «Спартак»
2025.08.26 23:10
10
«Спартак» получил конкретное предложение по Дуарте
2025.08.26 21:07
2
На спартаковца Дуарте появился 3-й претендент
2025.08.26 08:56
7
«Спартак» отказал «Интернасьоналу» в обмене защитниками
2025.08.25 18:09
6
Клуб РПЛ заинтересовался защитником «Спартака»
2025.08.23 14:25
8
Стало известно, куда Дуарте уйдет из «Спартака»
2025.08.22 22:34
5
Дуарте близок к уходу из «Спартака»: подробности
2025.08.22 18:40
17
Агенты ищут новый клуб для легионера «Спартака»
2025.08.21 10:00
11
«Спартак» начал переговоры об аренде Дуарте в другой клуб РПЛ
2025.08.06 20:56
19
Игроком «Спартака» заинтересовался клуб из Аргентины
2025.06.23 08:37
3
Стало известно, сколько «Спартак» хочет получить за Дуарте
2025.05.31 12:28
10
В «Спартаке» определились с будущим Дуарте
2025.05.16 14:02
11
Защитник «Спартака» восстановился от травмы и готовится к матчу с «Акроном»
2025.04.18 20:49
Стало известно, почему спартаковцы Дуарте и Медина не сыграют с «Ростовом»
2025.04.06 15:41
2
Мостовой оценил потери «Спартака» и «Зенита» перед очным матчем
2025.03.14 20:31
6
Эксперт Бобров заявил, что петербуржец Левников ошибочно удалил Дуарте в матче с «Рубином»
2025.03.09 23:37
15
Видео
Даку и Дуарте удалили в матче «Рубин» – «Спартак», Алексис пропустит игру с «Зенитом»
2025.03.09 21:14
12
Только у одного игрока РПЛ 100% побед в сезоне – это спартаковец
2025.03.05 11:17
6
«Спартак» готов летом расстаться с Хлусевичем
2025.02.27 18:37
19
Новогодние пожелания Дуарте в адрес «Спартака»
2025.01.01 13:48
2
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