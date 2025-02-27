Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Спартак» готов летом расстаться с Хлусевичем

Сегодня, 18:37
11

Правый защитник «Спартака» Даниил Хлусевич может покинуть команду этим летом.

24-летний футболист не проходит в основной состав красно-белых, из-за чего его будущее в клубе остаeтся неопределeнным. В «Спартаке» будут готовы рассмотреть предложения по трансферу или аренде Хлусевича, если тот не начнeт получать больше игрового времени в весенних матчах.

Также сообщается, что к центральному защитнику «Спартака» Алексису Дуарте проявляют интерес испанские клубы.

  • 24-летний Хлусевич провел в этом сезоне 14 матчей за «Спартак».
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
  • 24-летний Дуарте сыграл за «Спартак» в текущем сезоне в 10 встречах, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает стоимость парагвайца в 3 миллиона евро.
  • Контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Еще по теме:
Бывший сотрудник «Спартака» сказал, кто помешал идее Федуна передать клуб болельщикам 4
Представители «Зенита» и «Локомотива» проиграли выборы в Палату РФС по разрешению споров 8
Гинер: «Существует только одно дерби» 15
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Хлусевич Даниил Дуарте Алексис
Рекомендуем
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1740671005
Чем крымский паспортист в расцвете сил не угодил-то?
Ответить
FROLL007
1740671259
Правильно, не нужны в Спартаке российские паспортисты. Зулусы заменят.
Ответить
fakeid
1740671421
это будет 17й россиянин, сбежавший из спартага в этом сезоне! продали только на 10,5 лямов, причём 10 - это дельфинарий!! все бесплатно разбегаются, либо по арендам, где хряки ещё и половину зарплаты выплачивают!!! все бегут из спартака! ПОЗОР!! своих воспитанников нет, одних зулусов понабрали!!!
Ответить
lordmrv
1740672389
Специальный говновброс, чтобы лазурных с гнилых болот порадовать.
Ответить
alefreddy
1740672769
давно пора от балласта избавляться
Ответить
fakeid
1740673077
громче всех, гады, визжали про воспитанников - а у самих 16 россиян за сезон сбежали. СПАРТАГ - КЛАДБИЩЕ РОССИЙСКИХ ИГРОКОВ!
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
2
Кучаев сказал, в чем главная сила Карпина: «Это меня больше всего поразило»
18:48
«Спартак» готов летом расстаться с Хлусевичем
18:37
11
Черчесов получил предложения от иностранных клубов
18:29
1
Мостовой: «Я футбольный царь, а Овечкин – хоккейный король»
18:17
7
«Дочка» РЖД подала в суд на «Химки» за неоплату аренды вагонов
17:50
4
Гинер высказался о численности болельщиков «Зенита»
16:58
13
Бывший сотрудник «Спартака» сказал, кто помешал идее Федуна передать клуб болельщикам
16:51
4
Гинер: «Существует только одно дерби»
16:03
15
Бубнов определил трех претендентов на победу в РПЛ
15:49
4
Все новости
Все новости
Гинер высказался о ситуации с Fan ID в России
18:25
1
Форвард «Ростова» готов рассмотреть предложения из Европы
18:06
1
Юран назвал ответственного за возможный вылет «Оренбурга»
17:59
1
«Дочка» РЖД подала в суд на «Химки» за неоплату аренды вагонов
17:50
4
Журналист рассказал о связи перехода Вильягры в ЦСКА с продажей Кастаньо «Краснодаром»
17:17
2
Гинер высказался о численности болельщиков «Зенита»
16:58
13
Бывший сотрудник «Спартака» сказал, кто помешал идее Федуна передать клуб болельщикам
16:51
4
Представители «Зенита» и «Локомотива» проиграли выборы в Палату РФС по разрешению споров
16:35
8
«Локомотив» зимой интересовался форвардом сборной ЦАР
16:22
Гинер: «Существует только одно дерби»
16:03
15
Бубнов определил трех претендентов на победу в РПЛ
15:49
4
Реакция Гинера на трансфер Зделара из ЦСКА в «Зенит»
15:30
1
Агент Лепсая: «Луис Энрике способен стать одной из главных звезд РПЛ»
15:24
1
«Спартак» вернется к кандидатуре Жедсона Фернандеша летом
14:53
2
Вратарь «Краснодара» рассказал об унизительной ситуации в детстве: «Прорабатывал с психологом»
14:44
1
Юран раскритиковал «Ростов» из-за нового тренера: «Это неуважение к российскому футболу»
14:34
8
Назначения судей на 19-й тур РПЛ
14:24
6
Кучаев прокомментировал скандальные слова Кокорина про РПЛ
14:16
Фото«Зенит» поздравил Семака с днем рождения: «Все будет #СБС»
14:05
3
Червиченко назвал основной мотив ухода Карпина из «Ростова»
13:50
4
Мамаев рассказал о сорвавшемся трансфере в «МЮ»
13:39
Игрок ЦСКА рассказал о стычках с футболистами «Спартака»
13:21
1
«Зенит» назвал число своих болельщиков
13:04
89
Бабаев высказался об уходе игроков ЦСКА к конкурентам
12:48
5
Гурцкая обозначил критерии успеха и провала «Спартака» в этом сезоне
12:21
6
Мамаев высказался о совместной работе с Карпиным в «Ростове»
11:58
Дюпин подписал с бывшей женой договор об алиментах: «Понимал, что моя зарплата может вырасти до нескольких миллионов»
11:50
9
«Краснодару» предрекли крах во второй части сезона: «Не выдержат и повалятся»
11:34
7
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 