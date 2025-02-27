«Спартак» готов летом расстаться с Хлусевичем

Правый защитник «Спартака» Даниил Хлусевич может покинуть команду этим летом.

24-летний футболист не проходит в основной состав красно-белых, из-за чего его будущее в клубе остаeтся неопределeнным. В «Спартаке» будут готовы рассмотреть предложения по трансферу или аренде Хлусевича, если тот не начнeт получать больше игрового времени в весенних матчах.

Также сообщается, что к центральному защитнику «Спартака» Алексису Дуарте проявляют интерес испанские клубы.