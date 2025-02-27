«Спартак» готов летом расстаться с Хлусевичем

Правый защитник «Спартака» Даниил Хлусевич может покинуть команду этим летом.
24-летний футболист не проходит в основной состав красно-белых, из-за чего его будущее в клубе остаeтся неопределeнным. В «Спартаке» будут готовы рассмотреть предложения по трансферу или аренде Хлусевича, если тот не начнeт получать больше игрового времени в весенних матчах.
Также сообщается, что к центральному защитнику «Спартака» Алексису Дуарте проявляют интерес испанские клубы.
- 24-летний Хлусевич провел в этом сезоне 14 матчей за «Спартак».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
- 24-летний Дуарте сыграл за «Спартак» в текущем сезоне в 10 встречах, отдал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость парагвайца в 3 миллиона евро.
- Контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»