Только у одного игрока РПЛ 100% побед в сезоне – это спартаковец

После 19 туров РПЛ только один игрок лиги имеет 100-процентный показатель побед.

В расчет берутся только футболисты, проведшие минимум 5 матчей.

Такой игрок – спартаковец Алексис Дуарте. Он единственный в сезоне РПЛ выиграл с командой все матчи (восемь), когда присутствовал на поле.

Рейтинг лучших игроков сезона РПЛ по проценту побед выглядит так.

100% – Алексис Дуарте (8/8, «Спартак»);

92% – Вячеслав Караваев (11/12, «Зенит»);

82% – Данил Пруцев (9/11, «Спартак»);

80% – Даниил Зорин (4/5, «Спартак», «Ахмат»);

75% – Страхиня Эракович (9/12, «Зенит»);

75% – Рикарду Мангаш (6/8, «Спартак»).