Мостовой оценил потери «Спартака» и «Зенита» перед очным матчем

Александр Мостовой считает, что потери у «Зенита» весомее, чем у «Спартака».

Команды встретятся на «Лукойл Арене» в Москве.

Матч 21-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 16 марта, в 19:45 мск.

«Зенит» делит лидерство в лиге с «Краснодаром», «Спартак» отстает от них на 3 очка.

У хозяев поля не сыграет центральный защитник Алексис Дуарте, у гостей – Вендел. Оба дисквалифицированы.

«Мы же видим, что это две команды, у которых по 20 с лишним футболистов. Не сказал бы, что Дуарте у «Спартака» – весомая потеря по сравнению с Венделом у «Зенита».

Хотя у «Зенита» и много футболистов на скамейке, ясно, что Вендел – это ключевой игрок. Таких, как Вендел, мало – он может в одиночку решить, обладает многими качествами, которых нет у других футболистов.

Дуарте можно заменить – может Литвинов выйти, да кто угодно. Сравнивать нельзя.

Осторожничать в этой встрече никто не будет. Я говорил до начала паузы: ключевая игра – это «Спартак» – «Зенит». После этой игры мы можем делать какие-то выводы.

И я бы не назвал «Зенит» фаворитом – «Спартак» дома играет с уверенностью, и мы это видим. Поэтому, как ни странно, сейчас нет фаворита», – сказал Мостовой.