Игроком «Спартака» заинтересовался клуб из Аргентины

На защитника «Спартака» Алексиса Дуарте сейчас претендует один клуб из Аргентины. При этом разговоры об интересе к парагвайцу со стороны команд из Европы и Южной Америки ведутся с прошлого месяца. Недавно отец Дуарте заявил о желании своего сына остаться в «Спартаке».

25-летний защитник в минувшем сезоне провел за красно-белых 19 матчей, сделал 1 ассист.

Контракт Дуарте со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

Transfermarkt оценивает стоимость парагвайца в 3 миллиона евро.