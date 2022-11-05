Месаке Джу - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Месаке
|Фамилия
|Джу
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биссау
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Имя
|Месаке
|Фамилия
|Джу
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биссау
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|ОФИ
|0:3
|АЕК
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Ионикос
|0:2
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОФИ
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|АЕК (Афины)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|29.01.2023
|1' -55'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|ОФИ (Ираклион)
|21.01.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|14.01.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|09.01.2023
|85' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|ОФИ (Ираклион)
|03.01.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Волос (Волос)
|14.11.2022
|62' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|09.11.2022
|1' -66'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ОФИ (Ираклион)
|05.11.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|30.10.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|88'
|24.10.2022
|1' -84'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|16.10.2022
|46' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|ОФИ (Ираклион)
|09.10.2022
|72' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)