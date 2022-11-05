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    Месаке Джу - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Месаке
    Фамилия Джу
    Команда ОФИ
    Состав Основной
    Родной город Биссау
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 марта 1999 (23 года)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе ОФИ 0:3 АЕК Греция. Суперлига, 25 тур
    26.02.2023 Был в запасе Ионикос 0:2 ОФИ Греция. Суперлига, 24 тур
    Статистика по турнирам
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