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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - АЕК
ОФИ - АЕК: обзор матча 05 марта 2023
ОФИ
05.03.2023, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 25 тур
0 : 3
Завершен
АЕК
43'
Т. Пасалидис (АГ)
49'
Н. Амрабат
62'
М. Гачинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - АЕК
Замена
Н. Маринакис
️️️️
Э. Ларссон
88'
Замена
K. Tsilianidis
️️️️
М. Бакич
88'
82'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
П. Манталос
82'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
С. Цубер
78'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Н. Амрабат
77'
Замена
А. Франссон
️️️️
О. Пинеда
76'
Желтая карточка
Н. Амрабат
Замена
С. Греннинг
️️️️
Н. Дико
74'
Желтая карточка
Тьеви
71'
Замена
Тьеви
️️️️
К. Балояннис
67'
Замена
С. Москера
️️️️
Д. Тораль
67'
62'
ГОЛ! 0:3!
М. Гачинович
Пас отдал
П. Манталос
Желтая карточка
Э. Ларссон
52'
49'
ГОЛ! 0:2!
Н. Амрабат
43'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Пасалидис
Желтая карточка
Х. Мандас
35'
34'
Желтая карточка
Д. Вида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
23
Тьеви
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
12
Kosmas Tsilianidis
ЦФ
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Александер Франссон
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
4-1-4-1
35
Мандас
38
Балояннис
58
Пасалидис
64
Ларссон
15
Диамантис
29
Мельядо
4
Тораринссон
88
Бакич
21
Тораль
10
Диуссе
12
Дико
4-1-2-2-1
33
Атанасиадис
2
Мукуди
21
Вида
12
Рота
28
Хаджусафи
16
Йонссон
20
Манталос
7
Цубер
8
Гачинович
25
Пинеда
39
Амрабат
64
Ларссон
4
Маринакис
4
Маринакис
64
Ларссон
38
Балояннис
23
Тьеви
23
Тьеви
38
Балояннис
21
Тораль
33
Москера
33
Москера
21
Тораль
12
Дико
17
Греннинг
17
Греннинг
12
Дико
88
Бакич
12
12
88
Бакич
20
Манталос
19
Сидибе
19
Сидибе
20
Манталос
39
Амрабат
17
Элиассон
17
Элиассон
39
Амрабат
25
Пинеда
7
Франссон
7
Франссон
25
Пинеда
7
Цубер
9
ван Верт
9
ван Верт
7
Цубер
Остались в запасе
ОФИ
АЕК
31
Николаос Христогеоргос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
12
Месаке Джу
ПВ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
9
Михалис Косидис
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
12
Месаке Джу
ПВ
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
9
Михалис Косидис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча ОФИ - АЕК
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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