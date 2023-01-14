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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - ОФИ
ПАОК - ОФИ: обзор матча 14 января 2023
ПАОК
14.01.2023, суббота, 21:00
Греция. Суперлига, 18 тур
0 : 0
Завершен
ОФИ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - ОФИ
Желтая карточка
С. Ингасон
87'
86'
Желтая карточка
Н. Дико
86'
Желтая карточка
Х. Анхель Нейра
Замена
Виейринья
️️️️
Ж. Састре
74'
Замена
Т. Дантас
️️️️
Ш. Шваб
73'
73'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
Д. Тораль
72'
Замена
К. Яннулис
️️️️
А. Диамантис
Замена
Брэндон
️️️️
Р. Соареш
65'
46'
Желтая карточка
П. Вурос
9'
Желтая карточка
М. Мельядо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
75
Ermis Selimaj
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
31
Андре Рикарду
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
ОФИ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
23
Тьеви
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-3-2-1
24
Котарски
55
Соареш
15
Ингасон
3
Кулиеракис
25
Састре
14
Живкович
22
Шваб
8
Аугусто
45
Константелиас
7
Нарей
7
Оливейра
3-3-3-1
35
Мандас
64
Ларссон
15
Диамантис
2
Вурос
58
Пасалидис
29
Мельядо
38
Балояннис
10
Диуссе
4
Тораринссон
21
Тораль
12
Дико
25
Састре
20
Виейринья
20
Виейринья
25
Састре
22
Шваб
26
Дантас
26
Дантас
22
Шваб
55
Соареш
23
Брэндон
23
Брэндон
55
Соареш
15
Диамантис
18
Яннулис
18
Яннулис
15
Диамантис
21
Тораль
10
Нейра
10
Нейра
21
Тораль
Остались в запасе
ПАОК
ОФИ
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
75
Ermis Selimaj
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
31
Андре Рикарду
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
23
Тьеви
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
75
Ermis Selimaj
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
31
Андре Рикарду
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Остались в запасе
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
23
Тьеви
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча ПАОК - ОФИ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Информация о матче
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