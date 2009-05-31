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Франческо Коцца
Статистика
Франческо Коцца - статистика
Завершил карьеру
19 января 1974 (52)
#10 | Нападающий
181 см
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реджо-ди-Калабрия
4
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
31.05.2009
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
1 : 0
20.05.2009
Реджо-ди-Калабрия
1' - 67'
Италия. Серия А, 36 тур
Реджо-ди-Калабрия
2 : 1
17.05.2009
Кальяри
48' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
5 : 0
09.05.2009
Реджо-ди-Калабрия
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
1 : 2
02.05.2009
Реджо-ди-Калабрия
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
26.04.2009
Ювентус
59' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0 : 1
19.04.2009
Реджо-ди-Калабрия
65' - 90'
71'
Италия. Серия А, 30 тур
Реджо-ди-Калабрия
0 : 1
05.04.2009
Дженоа
1' - 46'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
3 : 0
22.03.2009
Реджо-ди-Калабрия
1' - 75'
Италия. Серия А, 28 тур
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
15.03.2009
Наполи
1' - 79'
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
0 : 0
08.03.2009
Реджо-ди-Калабрия
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
01.03.2009
Фиорентина
1' - 85'
75'
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
2 : 0
22.02.2009
Реджо-ди-Калабрия
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
1 : 1
07.02.2009
Реджо-ди-Калабрия
1' - 89'
63'
Италия. Серия А, 22 тур
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
01.02.2009
Рома
1' - 90'
81'
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
0 : 0
28.01.2009
Реджо-ди-Калабрия
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Реджо-ди-Калабрия
0 : 1
24.01.2009
Кьево
1' - 82'
Италия. Серия А, 19 тур
Сиена
1 : 0
17.01.2009
Реджо-ди-Калабрия
71' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Реджо-ди-Калабрия
2 : 3
11.01.2009
Лацио
53' - 90'
63'
Италия. Серия А, 16 тур
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
14.12.2008
Сампдория
1' - 68'
30'
Италия. Серия А, 15 тур
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
07.12.2008
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
4 : 0
29.11.2008
Реджо-ди-Калабрия
1' - 81'
45'
Италия. Серия А, 13 тур
Реджо-ди-Калабрия
3 : 1
23.11.2008
Аталанта
1' - 60'
10'
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