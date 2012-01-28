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Андреа Кампаньоло
Статистика
Андреа Кампаньоло - статистика
Завершил карьеру
17 июня 1978 (48)
#30 | Вратарь
184 см | 79 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катания
3
-6
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
1 : 1
28.01.2012
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
2 : 1
22.01.2012
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
2 : 0
08.01.2012
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
3 : 3
21.12.2011
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
2 : 0
18.12.2011
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
1 : 1
11.12.2011
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Катания
0 : 1
04.12.2011
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0 : 1
26.11.2011
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Катания
1 : 2
20.11.2011
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
4 : 0
06.11.2011
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Катания
2 : 1
29.10.2011
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
1 : 1
26.10.2011
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2 : 2
22.10.2011
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
2 : 1
15.10.2011
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Новара
3 : 3
02.10.2011
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Катания
1 : 1
25.09.2011
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Катания
1 : 0
18.09.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Катания
0 : 0
11.09.2011
Сиена
Был в запасе
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