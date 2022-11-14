Александр Мизюк - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Мизюк
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Александр
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Мизюк
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)