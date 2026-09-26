Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Владимир Ульяновский - статистика

Торпедо Миасс
1 января 2004 (22)
#17 | Нападающий
182 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
78' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
1' - 57'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
1' - 57'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Зенит-2
2 : 0
05.09.2026
Торпедо Миасс
80' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Вл
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
69' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Вл
1 : 0
10.05.2026
Алания
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Динамо Вл
1 : 0
25.04.2026
Тюмень
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Динамо Киров
0 : 0
18.04.2026
Динамо Вл
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Динамо Вл
4 : 0
11.04.2026
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Динамо Ставрополь
1 : 2
05.04.2026
Динамо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Динамо Вл
1 : 1
01.04.2026
Динамо-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Кубань
3 : 1
14.03.2026
Динамо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Тюмень
1 : 1
07.03.2026
Динамо Вл
Был в запасе
Главные новости
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
22:53
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
7
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
15
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
8
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
3
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+