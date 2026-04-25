Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Вл - Тюмень: обзор матча 25 апреля 2026

Динамо Вл
25.04.2026, суббота, 12:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
1 : 0
Завершен
Тюмень
47' Д. Канаев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Вл - Тюмень
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Канаев
90'
Желтая карточка
Никита Сергеев
89'
Замена
️️️️➡️️ Илья Юрченко
81'
Замена
️️️️➡️️ Алексей Амелин
80'
78'
Замена
️️️️➡️️ Даниил Камлашев
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Ращупкин
76'
66'
Желтая карточка
Виталий Шитов
63'
Замена
️️️️➡️️ Владлен Бабаев
54'
Желтая карточка
Андрей Марьянов
53'
Замена
️️️️➡️️ Марат Кулаев
ГОЛ! 1:0! Дмитрий Канаев
47'
46'
Замена
️️️️➡️️ Кирилл Боярских
Желтая карточка
Илья Юрченко
23'
14'
Желтая карточка
Марат Кулаев
7'
Желтая карточка
Кирилл Боярских
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вл
1
Антон Шитов
ВР
5
Никита Сергеев
ЛЗ
4
Артем Япрынцев
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
47
Тимур Николаев
ПЗ
36
Артем Воропаев
ПЗ
18
Давид Болатаев
ПЗ
5
Илья Шведюк
ЛП
10
Никита Касаткин
ЦП
40
Дмитрий Буркин
ПП
23
Даниил Агуреев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Тюмень
66
Никита Янович
ВР
95
Томас Рукас
ЛЗ
5
Егор Гуренко
ЛЗ
97
Дамир Таликин
ЛЗ
13
Михаил Петров
ПЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
4
Глеб Захаров
ПЗ
70
Андрей Марьянов
ЛП
74
Артем Аношин
ЦП
20
Ансор Хабибов
ПП
17
Виталий Шитов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Касимов
Динамо Вл
7
Дмитрий Ращупкин
ЛЗ
10
Никита Рожков
ЦЗ
99
Антон Убониев
ЦЗ
27
Сергей Алексеев
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
98
Игнат Полищук
ЦЗ
11
Даниил Копылов
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
6
Алексей Амелин
ПЗ
83
Дмитрий Канаев
ЛП
9
Илья Юрченко
ЦФ
Тюмень
51
Марат Кулаев
ЛЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
95
Максим Едапин
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ЦЗ
11
Владлен Бабаев
ЦП
9
Даниил Камлашев
ПП
45
Кирилл Боярских
ЦФ
3-2-3-1
1
Шитов
36
Воропаев
5
Сергеев
4
Япрынцев
13
Почивалин
18
Болатаев
5
Шведюк
10
Касаткин
40
Буркин
23
Агуреев
3-2-3-1
66
Янович
40
Безчаснюк
95
Рукас
5
Гуренко
4
Захаров
97
Таликин
20
Хабибов
74
Аношин
70
Марьянов
17
Шитов
7
Ращупкин
7
Ращупкин
6
Амелин
6
Амелин
83
Канаев
83
Канаев
9
Юрченко
9
Юрченко
51
Кулаев
51
Кулаев
11
Бабаев
11
Бабаев
9
Камлашев
9
Камлашев
45
Боярских
45
Боярских
Остались в запасе
Динамо Вл
Тюмень
10
Никита Рожков
ЦЗ
99
Антон Убониев
ЦЗ
27
Сергей Алексеев
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
98
Игнат Полищук
ЦЗ
11
Даниил Копылов
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
33
Артём Лавренков
ЦЗ
95
Максим Едапин
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Касимов
Остались в запасе
10
Никита Рожков
ЦЗ
99
Антон Убониев
ЦЗ
27
Сергей Алексеев
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
98
Игнат Полищук
ЦЗ
11
Даниил Копылов
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Остались в запасе
33
Артём Лавренков
ЦЗ
95
Максим Едапин
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ЦЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Тимур Касимов
Статистика матча Динамо Вл - Тюмень
2
4
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
8
Нарушения
13
12
Офсайды
3
0
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
7
4
Информация о матче
Главный судья:
A. Kharin
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Вл
Тюмень
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Балтика» может пополниться воспитанником «Спартака»
22 июня
9
Владивосток приблизился к возвращению в РПЛ
14 июня
1
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Балтика» может пополниться воспитанником «Спартака»
22 июня
9
Владивосток приблизился к возвращению в РПЛ
14 июня
1
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
«Кубань» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
Клуб Второй лиги может прекратить существование, игроки угрожают забастовкой
3 июня
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Вл
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Зенит-2
2 : 1
30.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+