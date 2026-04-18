Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Киров - Динамо Вл: обзор матча 18 апреля 2026

Динамо Киров
18.04.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Вл
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Киров - Динамо Вл
Завершен
86'
Желтая карточка
Артем Япрынцев
Замена
Евгений Песиков ️️️️➡️️ Роман Полковников
82'
77'
Замена
Даниил Агуреев ️️️️➡️️ Илья Юрченко
77'
Замена
Илья Шведюк ️️️️➡️️ Никита Касаткин
Замена
Егор Поздняков ️️️️➡️️ Артем Филиппов
74'
71'
Замена
Владимир Ульяновский ️️️️➡️️ Дмитрий Канаев
71'
Замена
Артем Япрынцев ️️️️➡️️ Дмитрий Ращупкин
66'
Желтая карточка
Дмитрий Канаев
44'
Желтая карточка
Валерий Почивалин
Желтая карточка
Матвей Мартинкевич
38'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Киров
1
Владимир Задирака
ВР
6
Матвей Мартинкевич
ЛЗ
29
Евгений Игнатович
ЛЗ
73
Стефан Калинов
ЛЗ
19
Александр Степанов
ПЗ
27
Александр Чижевский
ПЗ
31
Кирилл Бурыкин
ПЗ
7
Роман Полковников
ЛП
91
Артем Филиппов
ЦП
8
Николай Камаев
ПП
93
Билал Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Динамо Вл
1
Антон Шитов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
47
Тимур Николаев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
6
Алексей Амелин
ПЗ
40
Дмитрий Буркин
ПЗ
5
Никита Сергеев
ПЗ
83
Дмитрий Канаев
ЛП
10
Никита Касаткин
ЦП
7
Дмитрий Ращупкин
ПП
9
Илья Юрченко
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Динамо Киров
42
Родион Романов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
24
Тимофей Ситников
ЦЗ
17
Евгений Песиков
ЦЗ
11
Daniil Maltsev
ЦЗ
98
Егор Поздняков
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
47
Иван Веселков
ЦЗ
Динамо Вл
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
4
Артем Япрынцев
ЦЗ
23
Даниил Агуреев
ЦЗ
11
Даниил Копылов
ЦЗ
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
5
Илья Шведюк
ЦЗ
3-2-3-1
1
Задирака
27
Чижевский
6
Мартинкевич
29
Игнатович
73
Калинов
31
Бурыкин
7
Полковников
91
Филиппов
8
Камаев
93
Ахъядов
3-2-3-1
1
Шитов
40
Буркин
13
Почивалин
47
Николаев
5
Сергеев
36
Воропаев
7
Ращупкин
10
Касаткин
83
Канаев
9
Юрченко
7
Полковников
17
Песиков
17
Песиков
7
Полковников
91
Филиппов
98
Поздняков
98
Поздняков
91
Филиппов
7
Ращупкин
4
Япрынцев
4
Япрынцев
7
Ращупкин
9
Юрченко
23
Агуреев
23
Агуреев
9
Юрченко
83
Канаев
17
Ульяновский
17
Ульяновский
83
Канаев
10
Касаткин
5
Шведюк
5
Шведюк
10
Касаткин
Остались в запасе
Динамо Киров
Динамо Вл
42
Родион Романов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
24
Тимофей Ситников
ЦЗ
11
Daniil Maltsev
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
47
Иван Веселков
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
11
Даниил Копылов
ЦЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
42
Родион Романов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
24
Тимофей Ситников
ЦЗ
11
Daniil Maltsev
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
47
Иван Веселков
ЦЗ
Остались в запасе
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
11
Даниил Копылов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Динамо Киров - Динамо Вл
1
3
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
10
13
Офсайды
0
3
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
5
Информация о матче
Стадион:
Россия
Новости команд
Все
Динамо Киров
Динамо Вл
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Балтика» может пополниться воспитанником «Спартака»
22 июня
9
Владивосток приблизился к возвращению в РПЛ
14 июня
1
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Кировское «Динамо» повысилось в классе под руководством экс-спартаковца
8 июня
5
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Балтика» может пополниться воспитанником «Спартака»
22 июня
9
Владивосток приблизился к возвращению в РПЛ
14 июня
1
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Киров
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+