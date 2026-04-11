Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Вл - Динамо Бр: обзор матча 11 апреля 2026

Динамо Вл
11.04.2026, суббота, 06:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
4 : 0
Завершен
Динамо Бр
3' Д. Буркин 14' И. Юрченко 43' И. Юрченко 87' И. Шведюк
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Вл - Динамо Бр
Завершен
ГОЛ! 4:0! Илья Шведюк
87'
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Буркин
80'
54'
Замена
Дмитрий Пикатов ️️️️➡️️ Лев Алим
54'
Замена
️️️️➡️️ Артем Медведев
50'
Желтая карточка
Артем Медведев
ГОЛ! 3:0! Илья Юрченко
43'
28'
Замена
️️️️➡️️ Егор Тетерлев
ГОЛ! 2:0! Илья Юрченко
14'
ГОЛ! 1:0! Дмитрий Буркин
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вл
1
Антон Шитов
ВР
5
Никита Сергеев
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
6
Алексей Амелин
ПЗ
47
Тимур Николаев
ПЗ
36
Артем Воропаев
ПЗ
83
Дмитрий Канаев
ЛП
10
Никита Касаткин
ЦП
7
Дмитрий Ращупкин
ПП
9
Илья Юрченко
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Динамо Бр
1
Тимур Акмурзин
ВР
4
Денис Осокин
ЛЗ
8
Егор Тетерлев
ЛЗ
6
Николай Алешин
ПЗ
3
Никита Маньков
ПЗ
10
Владислав Дрогунов
ЛП
9
Иван Соловьев
ЛП
18
Олег Шалаев
ЦП
12
Артем Медведев
ПП
15
Лев Алим
ПП
11
Даниил Коноплев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Динамо Вл
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
27
Сергей Алексеев
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
10
Никита Рожков
ЦЗ
99
Антон Убониев
ЦЗ
5
Илья Шведюк
ЦЗ
4
Артем Япрынцев
ЦЗ
11
Даниил Копылов
ЦЗ
23
Даниил Агуреев
ЦЗ
Динамо Бр
25
Арсений Медведев
ЦЗ
20
Дмитрий Пикатов
ЦЗ
13
Артем Ермаков
ЦЗ
21
Иван Рапаков
ЦЗ
17
Кирилл Волович
ЦЗ
7
Александр Шленкин
ЦЗ
14
Вадим Кондрашов
ЦЗ
3-2-3-1
1
Шитов
47
Николаев
5
Сергеев
13
Почивалин
40
Буркин
36
Воропаев
83
Канаев
10
Касаткин
7
Ращупкин
9
Юрченко
4-5-1
1
Акмурзин
3
Маньков
6
Алешин
4
Осокин
8
Тетерлев
15
Алим
12
Медведев
10
Дрогунов
18
Шалаев
9
Соловьев
11
Коноплев
5
Шведюк
5
Шведюк
15
Алим
20
Пикатов
20
Пикатов
15
Алим
7
Шленкин
7
Шленкин
Остались в запасе
Динамо Вл
Динамо Бр
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
27
Сергей Алексеев
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
10
Никита Рожков
ЦЗ
99
Антон Убониев
ЦЗ
4
Артем Япрынцев
ЦЗ
11
Даниил Копылов
ЦЗ
23
Даниил Агуреев
ЦЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
25
Арсений Медведев
ЦЗ
13
Артем Ермаков
ЦЗ
21
Иван Рапаков
ЦЗ
17
Кирилл Волович
ЦЗ
14
Вадим Кондрашов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Остались в запасе
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
27
Сергей Алексеев
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
10
Никита Рожков
ЦЗ
99
Антон Убониев
ЦЗ
4
Артем Япрынцев
ЦЗ
11
Даниил Копылов
ЦЗ
23
Даниил Агуреев
ЦЗ
Остались в запасе
25
Арсений Медведев
ЦЗ
13
Артем Ермаков
ЦЗ
21
Иван Рапаков
ЦЗ
17
Кирилл Волович
ЦЗ
14
Вадим Кондрашов
ЦЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Статистика матча Динамо Вл - Динамо Бр
1
2
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
12
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
11
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
2
Информация о матче
Главный судья:
I. Pozhidaev
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Вл
Динамо Бр
Канчельскис встал на защиту сборной Узбекистана: «Россия бы тоже проиграла»
Вчера, 16:29
3
Канчельскис отреагировал на рекорд Роналду
Вчера, 01:17
9
Канчельскис объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
23 июня
4
Канчельскис ответил тем, кто недоволен паузами на водопой на ЧМ-2026
23 июня
6
«Балтика» может пополниться воспитанником «Спартака»
22 июня
9
«Балтика» может пополниться воспитанником «Спартака»
22 июня
9
Владивосток приблизился к возвращению в РПЛ
14 июня
1
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
2 мая
6
Канчельскис встал на защиту сборной Узбекистана: «Россия бы тоже проиграла»
Вчера, 16:29
3
Канчельскис отреагировал на рекорд Роналду
Вчера, 01:17
9
Канчельскис объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
23 июня
4
Канчельскис ответил тем, кто недоволен паузами на водопой на ЧМ-2026
23 июня
6
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Вл
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Алания
1 : 2
24.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 