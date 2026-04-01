Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Вл - Динамо-2: обзор матча 01 апреля 2026

Динамо Вл
01.04.2026, среда, 12:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
1 : 1
Завершен
Динамо-2
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Динамо Вл - Динамо-2
Завершен
Замена
Даниил Агуреев ️️️️➡️️ Илья Юрченко
73'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вл
1
Антон Шитов
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
6
Алексей Амелин
ЛЗ
5
Никита Сергеев
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ПЗ
47
Тимур Николаев
ПЗ
40
Дмитрий Буркин
ПЗ
10
Никита Касаткин
ЛП
83
Дмитрий Канаев
ЦП
19
Максим Машнев
ПП
9
Илья Юрченко
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Динамо-2
84
Адель Сорокин
ВР
10
Арсений Абдулхаликов
ЛЗ
65
Владимир Иванов
ЛЗ
57
Даниил Промошкин
ЛЗ
2
Кирилл Исаев
ЦЗ
5
Александер Лубнин
ПЗ
98
Степан Ласкин
ПЗ
75
Максим Майоров
ПЗ
64
Максим Никифоров
ЛП
89
Глеб Мирошниченко
ПП
53
Владислав Кудрявцев
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Динамо Вл
5
Илья Шведюк
ЦЗ
4
Артем Япрынцев
ЦЗ
10
Никита Рожков
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
7
Дмитрий Ращупкин
ЦЗ
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
23
Даниил Агуреев
ЦЗ
27
Сергей Алексеев
ЦЗ
11
Даниил Копылов
ЦЗ
99
Антон Убониев
ЦЗ
Динамо-2
62
Ислам Дашдемиров
ЦЗ
8
Артем Змеев
ЦЗ
18
Данил Авраменко
ЦЗ
28
Арсений Хвалько
ЦЗ
73
Егор Лемкин
ЦЗ
81
Данила Попков
ЦЗ
20
Никита Ранченков
ЦЗ
42
Денис Симонов
ЦЗ
36
Андрей Михайленко
ЦЗ
1
Александр Темиров
ЦЗ
3-2-3-1
1
Шитов
47
Николаев
36
Воропаев
6
Амелин
5
Сергеев
40
Буркин
10
Касаткин
83
Канаев
19
Машнев
9
Юрченко
3-2-2-1
84
Сорокин
10
Абдулхаликов
65
Иванов
2
Исаев
75
Майоров
57
Промошкин
89
Мирошниченко
64
Никифоров
53
Кудрявцев
9
Юрченко
23
Агуреев
23
Агуреев
9
Юрченко
Остались в запасе
Динамо Вл
Динамо-2
5
Илья Шведюк
ЦЗ
4
Артем Япрынцев
ЦЗ
10
Никита Рожков
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
7
Дмитрий Ращупкин
ЦЗ
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
27
Сергей Алексеев
ЦЗ
11
Даниил Копылов
ЦЗ
99
Антон Убониев
ЦЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
62
Ислам Дашдемиров
ЦЗ
8
Артем Змеев
ЦЗ
18
Данил Авраменко
ЦЗ
28
Арсений Хвалько
ЦЗ
73
Егор Лемкин
ЦЗ
81
Данила Попков
ЦЗ
20
Никита Ранченков
ЦЗ
42
Денис Симонов
ЦЗ
36
Андрей Михайленко
ЦЗ
1
Александр Темиров
ЦЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
Остались в запасе
5
Илья Шведюк
ЦЗ
4
Артем Япрынцев
ЦЗ
10
Никита Рожков
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
7
Дмитрий Ращупкин
ЦЗ
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
27
Сергей Алексеев
ЦЗ
11
Даниил Копылов
ЦЗ
99
Антон Убониев
ЦЗ
Остались в запасе
62
Ислам Дашдемиров
ЦЗ
8
Артем Змеев
ЦЗ
18
Данил Авраменко
ЦЗ
28
Арсений Хвалько
ЦЗ
73
Егор Лемкин
ЦЗ
81
Данила Попков
ЦЗ
20
Никита Ранченков
ЦЗ
42
Денис Симонов
ЦЗ
36
Андрей Михайленко
ЦЗ
1
Александр Темиров
ЦЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Динамо Вл - Динамо-2
1
3
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
24
21
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
5
Информация о матче
Главный судья:
N. Morozov
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Вл
Динамо-2
«Динамо» покинули 4 молодых игрока
22 июня
«Балтика» может пополниться воспитанником «Спартака»
22 июня
9
Владивосток приблизился к возвращению в РПЛ
14 июня
1
«Динамо» рассталось с защитником
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Балтика» может пополниться воспитанником «Спартака»
22 июня
9
Владивосток приблизился к возвращению в РПЛ
14 июня
1
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
2 мая
6
«Динамо» покинули 4 молодых игрока
22 июня
«Динамо» рассталось с защитником
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Экс-форвард сборной России Панченко впервые стал главным тренером
10 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Вл
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 