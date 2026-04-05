Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Ставрополь - Динамо Вл: обзор матча 05 апреля 2026

Динамо Ставрополь
05.04.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Вл
61' Р. Гараев
6' И. Юрченко (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Ставрополь - Динамо Вл
Завершен
Замена
Денис Якуба ️️️️➡️️ Иван Кудряшов
81'
Замена
️️️️➡️️ Расул Жангуразов
81'
Желтая карточка
Ринат Гараев
74'
Замена
Дмитрий Кратков ️️️️➡️️ Никита Каштан
66'
66'
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Буркин
66'
Замена
️️️️➡️️ Валерий Почивалин
ГОЛ! 1:1! Ринат Гараев
61'
Желтая карточка
Артём Карасёв
28'
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Илья Юрченко
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Ставрополь
1
Вадим Гуськов
ВР
47
Валентин Солодаренко
ЛЗ
18
Ринат Гараев
ЛЗ
7
Иван Кудряшов
ЛЗ
86
Никита Каштан
ПЗ
19
Владислав Рымарь
ПЗ
32
Артём Карасёв
ПЗ
11
Михаил Гайнов
ЛП
48
Данила Шилов
ЦП
77
Расул Жангуразов
ПП
10
Ярослав Сычев
ЦФ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Динамо Вл
1
Антон Шитов
ВР
47
Тимур Николаев
ЛЗ
19
Максим Машнев
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ПЗ
5
Никита Сергеев
ПЗ
6
Алексей Амелин
ПЗ
83
Дмитрий Канаев
ЛП
10
Никита Касаткин
ЦП
40
Дмитрий Буркин
ПП
9
Илья Юрченко
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Динамо Ставрополь
20
Рустам Халназаров
ЦЗ
75
Данил Хромов
ЦЗ
22
Янис Григорян
ЦЗ
23
Илья Ганюк
ЦЗ
23
Геннадий Шульга
ЦЗ
24
Дмитрий Терновский
ЦЗ
11
Аркадий Гюлушанян
ЦЗ
13
Кирилл Кирянин
ЦЗ
85
Вадим Цхадиашвили
ЦЗ
18
Денис Якуба
ЦЗ
26
Дмитрий Кратков
ЦЗ
Динамо Вл
11
Даниил Копылов
ЦЗ
7
Дмитрий Ращупкин
ЦЗ
5
Илья Шведюк
ЦЗ
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
23
Даниил Агуреев
ЦЗ
4
Артем Япрынцев
ЦЗ
3-2-3-1
1
Гуськов
19
Рымарь
47
Солодаренко
18
Гараев
7
Кудряшов
32
Карасёв
11
Гайнов
48
Шилов
77
Жангуразов
10
Сычев
3-2-3-1
1
Шитов
5
Сергеев
47
Николаев
19
Машнев
6
Амелин
13
Почивалин
40
Буркин
10
Касаткин
83
Канаев
9
Юрченко
75
Хромов
75
Хромов
7
Кудряшов
18
Якуба
18
Якуба
7
Кудряшов
86
Каштан
26
Кратков
26
Кратков
86
Каштан
23
Агуреев
23
Агуреев
Остались в запасе
Динамо Ставрополь
Динамо Вл
20
Рустам Халназаров
ЦЗ
22
Янис Григорян
ЦЗ
23
Илья Ганюк
ЦЗ
23
Геннадий Шульга
ЦЗ
24
Дмитрий Терновский
ЦЗ
11
Аркадий Гюлушанян
ЦЗ
13
Кирилл Кирянин
ЦЗ
85
Вадим Цхадиашвили
ЦЗ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
11
Даниил Копылов
ЦЗ
7
Дмитрий Ращупкин
ЦЗ
5
Илья Шведюк
ЦЗ
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
4
Артем Япрынцев
ЦЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
20
Рустам Халназаров
ЦЗ
22
Янис Григорян
ЦЗ
23
Илья Ганюк
ЦЗ
23
Геннадий Шульга
ЦЗ
24
Дмитрий Терновский
ЦЗ
11
Аркадий Гюлушанян
ЦЗ
13
Кирилл Кирянин
ЦЗ
85
Вадим Цхадиашвили
ЦЗ
Остались в запасе
11
Даниил Копылов
ЦЗ
7
Дмитрий Ращупкин
ЦЗ
5
Илья Шведюк
ЦЗ
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
4
Артем Япрынцев
ЦЗ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Динамо Ставрополь - Динамо Вл
2
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
17
16
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Ставрополь
Динамо Вл
«Балтика» может пополниться воспитанником «Спартака»
22 июня
9
Владивосток приблизился к возвращению в РПЛ
14 июня
1
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
«Динамо Брянск» – «Динамо Ставрополь»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.5
13 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Брянск» – «Динамо Ставрополь»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.5
13 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
31 марта
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
28 января
15
«Балтика» может пополниться воспитанником «Спартака»
22 июня
9
Владивосток приблизился к возвращению в РПЛ
14 июня
1
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
2 мая
6
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Ставрополь
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 