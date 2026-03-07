Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тюмень - Динамо Вл: обзор матча 07 марта 2026

Тюмень
07.03.2026, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Вл
51' Р. Болов
85' Д. Буркин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Тюмень - Динамо Вл
Завершен
85'
ГОЛ! 1:1! Дмитрий Буркин
Замена
Кирилл Боярских ️️️️➡️️ Максим Дмитриев
77'
Замена
️️️️➡️️ Руслан Болов
63'
63'
Замена
️️️️➡️️ Илья Юрченко
Замена
Егор Гуренко ️️️️➡️️ Иван Пяткин
63'
60'
Замена
️️️️➡️️ Артем Воропаев
Замена
Марат Кулаев ️️️️➡️️ Павел Шакуро
58'
54'
Желтая карточка
Артем Воропаев
ГОЛ! 1:0! Руслан Болов
51'
Желтая карточка
Максим Дмитриев
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
66
Никита Янович
ВР
4
Глеб Захаров
ЛЗ
8
Иван Пяткин
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ПЗ
97
Дамир Таликин
ПЗ
13
Михаил Петров
ЛП
70
Андрей Марьянов
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Касимов
Динамо Вл
1
Антон Шитов
ВР
47
Тимур Николаев
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ПЗ
6
Алексей Амелин
ПЗ
5
Никита Сергеев
ПЗ
19
Максим Машнев
ЛП
10
Никита Касаткин
ПП
9
Илья Юрченко
ЦФ
11
Даниил Копылов
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Тюмень
51
Марат Кулаев
ЦЗ
0
Vadim Grinvald
ЦЗ
88
Ярослав Фролов
ЦЗ
45
Кирилл Боярских
ЦЗ
95
Артём Лутцев
ЦЗ
74
Артем Аношин
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ЦЗ
5
Егор Гуренко
ЦЗ
11
Владлен Бабаев
ЦЗ
95
Максим Едапин
ЦЗ
Динамо Вл
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
7
Дмитрий Ращупкин
ЦЗ
18
Давид Болатаев
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
10
Никита Рожков
ЦЗ
23
Даниил Агуреев
ЦЗ
9
Антон Убониев
ЦЗ
5
Илья Шведюк
ЦЗ
3-2-2-2
66
Янович
9
Камлашев
4
Захаров
8
Пяткин
40
Безчаснюк
97
Таликин
13
Петров
70
Марьянов
11
Дмитриев
88
Болов
3-2-2-2
1
Шитов
6
Амелин
47
Николаев
13
Почивалин
5
Сергеев
40
Буркин
10
Касаткин
19
Машнев
11
Копылов
9
Юрченко
90
Шакуро
51
Кулаев
51
Кулаев
90
Шакуро
11
Дмитриев
45
Боярских
45
Боярских
11
Дмитриев
8
Пяткин
5
Гуренко
5
Гуренко
8
Пяткин
11
Бабаев
11
Бабаев
18
Болатаев
18
Болатаев
23
Агуреев
23
Агуреев
Остались в запасе
Тюмень
Динамо Вл
0
Vadim Grinvald
ЦЗ
88
Ярослав Фролов
ЦЗ
95
Артём Лутцев
ЦЗ
74
Артем Аношин
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ЦЗ
95
Максим Едапин
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Касимов
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
7
Дмитрий Ращупкин
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
10
Никита Рожков
ЦЗ
9
Антон Убониев
ЦЗ
5
Илья Шведюк
ЦЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
0
Vadim Grinvald
ЦЗ
88
Ярослав Фролов
ЦЗ
95
Артём Лутцев
ЦЗ
74
Артем Аношин
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ЦЗ
95
Максим Едапин
ЦЗ
Остались в запасе
17
Владимир Ульяновский
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
7
Дмитрий Ращупкин
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
10
Никита Рожков
ЦЗ
9
Антон Убониев
ЦЗ
5
Илья Шведюк
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Касимов
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Тюмень - Динамо Вл
1
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
17
Офсайды
0
3
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
0
Информация о матче
Стадион:
Геолог
Новости команд
Все
Тюмень
Динамо Вл
Клуб Второй лиги может прекратить существование, игроки угрожают забастовкой
Вчера, 14:05
1
Талалаев жестко ответил на критику в адрес «Балтики»: «На открытую тренировку ни одной собаки не пришло»
2 мая, 22:35
9
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
2 мая, 08:26
6
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
30 апреля, 18:23
5
Российский клуб отказался лететь на матч во Владивосток
30 апреля, 14:51
8
Клуб Второй лиги может прекратить существование, игроки угрожают забастовкой
Вчера, 14:05
1
Талалаев жестко ответил на критику в адрес «Балтики»: «На открытую тренировку ни одной собаки не пришло»
2 мая, 22:35
9
«Тюмень» – «Динамо» Киров: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
31 марта, 08:41
Клуб РПЛ не справился с «Тюменью» из Второй лиги (2:2)
21 января, 13:58
4
«Спартак» отправил форварда во Вторую лигу
21 января, 13:23
10
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
2 мая, 08:26
6
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
30 апреля, 18:23
5
Российский клуб отказался лететь на матч во Владивосток
30 апреля, 14:51
8
Во Второй лиге игрок ударил соперника шипами в голову
14 марта, 17:22
Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома
11 февраля, 18:39
1
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
- : -
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
- : -
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
- : -
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
- : -
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
- : -
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
- : -
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
- : -
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
- : -
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
- : -
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
- : -
11.06.2026
Зенит-2
Последние матчи
Все
Тюмень
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Зенит-2
2 : 1
30.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Зенит-2
2 : 1
30.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Тюмень
1 : 2
16.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Ставрополь
1 : 2
10.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Зенит-2
4 : 2
15.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Вл
1 : 0
10.05.2026
Алания
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 