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    Чарлес Невуче - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Чарлес
    Отчество Наемека
    Фамилия Невуче
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 марта 1985 (37 лет)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 17 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.05.2010 1' -81' Кривбасс (Кривой Рог) 3:1 Говерла (Ужгород)
    05.05.2010 83' -90' Говерла (Ужгород) 0:1 Таврия (Симферополь)
    01.05.2010 59' -90' Динамо (Киев) 2:0 Говерла (Ужгород)
    25.04.2010 53' -90' Говерла (Ужгород) 0:1 Металлург (Запорожье)
    18.04.2010 Был в запасе Шахтер (Донецк) 1:0 Говерла (Ужгород)
    15.04.2010 1' -69' Говерла (Ужгород) 1:1 Черноморец (Одесса)
    11.04.2010 46' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Карпаты (Львов)
    03.04.2010 56' -90' Днепр (Днепр) 1:0 Говерла (Ужгород)
    81'
    27.03.2010 67' -90' Говерла (Ужгород) 0:1
    24.03.2010 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:0 Динамо (Киев)
    19.03.2010 Был в запасе Арсенал (Киев) 0:0 Говерла (Ужгород)
    06.03.2010 76' -90' Металлист (Харьков) 2:1 Говерла (Ужгород)
    12.12.2009 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:0 Говерла (Ужгород)
    06.12.2009 56' -90' Говерла (Ужгород) 0:1 Мариуполь (Мариуполь)
    28.11.2009 Был в запасе Говерла (Ужгород) 3:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    01.11.2009 46' -90' Металлург (Запорожье) 3:0 Говерла (Ужгород)
    17.10.2009 46' -90' Черноморец (Одесса) 2:0 Говерла (Ужгород)
    26.09.2009 77' -90' Говерла (Ужгород) 0:2 Днепр (Днепр)
    22.08.2009 1' -90' Заря (Луганск) 2:0 Говерла (Ужгород)
    09.08.2009 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:2 Металлист (Харьков)
    02.08.2009 40' -90' Металлург (Донецк) 4:1 Говерла (Ужгород)
    26.07.2009 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:3 Ворскла (Полтава)
    17.07.2009 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:0 Говерла (Ужгород)
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