|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|17
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|1' -81'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:1
|Говерла (Ужгород)
|05.05.2010
|83' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|01.05.2010
|59' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|25.04.2010
|53' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Металлург (Запорожье)
|18.04.2010
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|15.04.2010
|1' -69'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|11.04.2010
|46' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|03.04.2010
|56' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|81'
|27.03.2010
|67' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|24.03.2010
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Динамо (Киев)
|19.03.2010
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|06.03.2010
|76' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|12.12.2009
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|06.12.2009
|56' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|28.11.2009
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|3:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|01.11.2009
|46' -90'
|Металлург (Запорожье)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|17.10.2009
|46' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|26.09.2009
|77' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|22.08.2009
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|09.08.2009
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Металлист (Харьков)
|02.08.2009
|40' -90'
|Металлург (Донецк)
|4:1
|Говерла (Ужгород)
|26.07.2009
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:3
|Ворскла (Полтава)
|17.07.2009
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Говерла (Ужгород)