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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Динамо К
Говерла - Динамо К: обзор матча 24 марта 2010
Говерла
24.03.2010, среда, 17:00
Чемпионат Украины, 13 тур
1 : 0
Завершен
Динамо К
53'
А. Тришович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Динамо К
Желтая карточка
Д. Бабенко
+3
+3
Желтая карточка
Е. Хачериди
+2
Желтая карточка
А. Шовковский
Замена
В. Браила
️️️️
Леандро
+2
Желтая карточка
А. Бойко
Желтая карточка
Б. Эль Каддури
Замена
Р. Зозуля
️️️️
М. Нинкович
Замена
А. Бойко
️️️️
А. Иванов
Замена
Т. Гиоане
️️️️
Ж. Маграо
ГОЛ! 1:0!
А. Тришович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
20
Богдан Хауши
ЛЗ
29
Леандро
ЦЗ
27
Гомес
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ПЗ
8
Александр Тришович
ЛП
6
Александр Малыгин
ОП
77
Виталий Комарницкий
ЦП
7
Мирко Райчевич
ПП
0
Алексей Иванов
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ОП
30
Бадр Эль Каддури
ЦП
36
Милош Нинкович
ПП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
0
Артем Милевский
(К)
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Говерла
73
Андрей Михайлов
ВР
65
Андрей Бойко
ЦЗ
2
Игорь Андроник
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
18
Владимир Браила
ЦП
10
Чарлес Невуче
ЦФ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-1-3-2
22
Бабенко
20
Хауши
29
Леандро
27
Гомес
23
Болохан
6
Малыгин
8
Тришович
77
Комарницкий
7
Райчевич
25
Давыдов
0
Иванов
4-1-3-2
1
Шовковский
21
Данило Силва
44
Алмейда
34
Хачериди
10
Маграо
5
Вукоевич
36
Нинкович
30
Эль Каддури
7
Ярмоленко
0
Милевский
7
Шевченко
0
Иванов
65
Бойко
65
Бойко
0
Иванов
29
Леандро
18
Браила
18
Браила
29
Леандро
10
Маграо
0
Гиоане
0
Гиоане
10
Маграо
36
Нинкович
10
Зозуля
10
Зозуля
36
Нинкович
Остались в запасе
Говерла
Динамо К
10
Чарлес Невуче
ЦФ
2
Игорь Андроник
ЦЗ
73
Андрей Михайлов
ВР
26
Антон Шендрик
ЦЗ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
10
Чарлес Невуче
ЦФ
2
Игорь Андроник
ЦЗ
73
Андрей Михайлов
ВР
26
Антон Шендрик
ЦЗ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Говерла - Динамо К
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:55 (прямая)
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