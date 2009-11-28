Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Кривбасс
Говерла - Кривбасс: обзор матча 28 ноября 2009
Говерла
28.11.2009, суббота, 14:00
Чемпионат Украины, 15 тур
3 : 0
Завершен
Кривбасс
54'
И. Тимченко
72'
В. Платонов (П)
89'
П. Ксенз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Кривбасс
ГОЛ! 3:0!
П. Ксенз
Желтая карточка
А. Зотов
Замена
И. Козориз
️️️️
В. Платонов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Платонов
Желтая карточка
А. Жданов
Замена
А. Мелащенко
️️️️
Ю. Штурко
Замена
В. Браила
️️️️
В. Микуляк
Замена
Д. Бюлюкбаши
️️️️
А. Богомазов
ГОЛ! 1:0!
И. Тимченко
Замена
И. Тимченко
️️️️
А. Тришович
Желтая карточка
С. Давыдов
Желтая карточка
А. Максимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
2
Александр Чижевский
ЛЗ
3
Андрей Донец
ЛЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
29
Леандро
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
8
Александр Тришович
ЛВ
6
Валентин Платонов
ЦП
99
Александр Зотов
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Кривбасс
23
Исли Хиди
ВР
25
Александр Жданов
ЦЗ
8
Эрвин Булку
ЦЗ
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
81
Сергей Карпенко
ПЗ
25
Александр Максимов
ЦП
57
Андрей Богомазов
ЦП
16
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
77
Роман Каракевич
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Говерла
1
Александр Надь
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
18
Владимир Браила
ЦП
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
30
Игорь Тимченко
ЦФ
10
Чарлес Невуче
ЦФ
Кривбасс
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
56
Артурс Силагайлис
ЦЗ
20
Олег Допилка
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЛП
16
Платон Свиридов
ЦП
17
Дориан Бюлюкбаши
АП
0
Александр Мелащенко
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Бабенко
2
Чижевский
23
Болохан
29
Леандро
3
Донец
19
Ксенз
6
Платонов
99
Зотов
8
Тришович
13
Микуляк
25
Давыдов
4-3-3
23
Хиди
81
Карпенко
8
Булку
77
Комарницкий
25
Жданов
25
Максимов
57
Богомазов
16
Ивашкевичус
77
Каракевич
21
Штурко
21
Бартулович
13
Микуляк
18
Браила
18
Браила
13
Микуляк
8
Тришович
30
Тимченко
30
Тимченко
8
Тришович
6
Платонов
56
Козориз
56
Козориз
6
Платонов
21
Штурко
0
Мелащенко
0
Мелащенко
21
Штурко
57
Богомазов
17
Бюлюкбаши
17
Бюлюкбаши
57
Богомазов
Остались в запасе
Говерла
Кривбасс
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
10
Чарлес Невуче
ЦФ
1
Александр Надь
ВР
26
Антон Шендрик
ЦЗ
56
Артурс Силагайлис
ЦЗ
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЛП
16
Платон Свиридов
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
10
Чарлес Невуче
ЦФ
1
Александр Надь
ВР
26
Антон Шендрик
ЦЗ
Остались в запасе
56
Артурс Силагайлис
ЦЗ
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЛП
16
Платон Свиридов
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Говерла - Кривбасс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Кривбасс
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+