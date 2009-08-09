Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Металлист
Говерла - Металлист: обзор матча 09 августа 2009
Говерла
09.08.2009, воскресенье, 19:00
Чемпионат Украины, 4 тур
0 : 2
Завершен
Металлист
57'
В. Лысенко
90+1'
Зезето
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Металлист
+1
ГОЛ! 0:2!
Зезето
Замена
О. Шелаев
️️️️
В. Лысенко
Замена
А. Ильчишин
️️️️
В. Болохан
Замена
В. Микуляк
️️️️
В. Браила
Замена
А. Сытник
️️️️
В. Платонов
ГОЛ! 0:1!
В. Лысенко
Желтая карточка
В. Болохан
Замена
Зезето
️️️️
С. Валяев
Замена
Э. Даниэль Фредес
️️️️
М. Девич
Желтая карточка
В. Лысенко
Желтая карточка
С. Рыжих
Желтая карточка
А. Артеменко
14'
Желтая карточка
Эдмар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
2
Александр Чижевский
ЛЗ
3
Андрей Донец
ЛЗ
56
Иван Козориз
ЛЗ
22
Александр Артеменко
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
27
Гомес
ОП
6
Валентин Платонов
ЦП
18
Владимир Браила
ЦП
0
Ауримас Кучис
ЦП
16
Сергей Рыжих
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
78
Сергей Валяев
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
8
Эдмар
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Говерла
73
Андрей Михайлов
ВР
2
Андрей Ильчишин
ЦЗ
17
Виталий Калиниченко
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
0
Владимир Бурдули
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
10
Чарлес Невуче
ЦФ
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
10
Эрнан Даниэль Фредес
ЦП
0
Вахтанг Панцхава
ЦФ
25
Зезето
ЦФ
3-3-3-1
22
Бабенко
3
Донец
22
Артеменко
23
Болохан
56
Козориз
27
Гомес
2
Чижевский
6
Платонов
18
Браила
0
Кучис
16
Рыжих
4-3-1-2
29
Горяинов
2
Майдана
26
Обрадович
18
Гуйе
19
Пшеничных
78
Валяев
20
Еременко
8
Эдмар
16
Олейник
32
Девич
7
Лысенко
6
Платонов
9
Сытник
9
Сытник
6
Платонов
23
Болохан
2
Ильчишин
2
Ильчишин
23
Болохан
18
Браила
13
Микуляк
13
Микуляк
18
Браила
78
Валяев
25
Зезето
25
Зезето
78
Валяев
32
Девич
10
Фредес
10
Фредес
32
Девич
7
Лысенко
5
Шелаев
5
Шелаев
7
Лысенко
Остались в запасе
Говерла
Металлист
17
Виталий Калиниченко
ЦЗ
73
Андрей Михайлов
ВР
0
Владимир Бурдули
ЦП
10
Чарлес Невуче
ЦФ
0
Вахтанг Панцхава
ЦФ
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Остались в запасе
17
Виталий Калиниченко
ЦЗ
73
Андрей Михайлов
ВР
0
Владимир Бурдули
ЦП
10
Чарлес Невуче
ЦФ
Остались в запасе
0
Вахтанг Панцхава
ЦФ
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Статистика матча Говерла - Металлист
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Металлист
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+