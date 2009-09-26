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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Днепр
Говерла - Днепр: обзор матча 26 сентября 2009
Говерла
26.09.2009, суббота, 17:00
Чемпионат Украины, 8 тур
0 : 2
Завершен
Днепр
42'
В. Гоменюк
60'
В. Гоменюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Днепр
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
В. Гоменюк
Замена
П. Эссола
️️️️
М. Калиниченко
Замена
Ч. Невуче
️️️️
В. Микуляк
Желтая карточка
В. Денисов
Замена
С. Сидней Бито
️️️️
А. Тришович
ГОЛ! 0:2!
В. Гоменюк
Замена
П. Ксенз
️️️️
А. Артеменко
Замена
О. Феррейра
️️️️
Е. Селезнев
ГОЛ! 0:1!
В. Гоменюк
Желтая карточка
А. Тришович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
56
Иван Козориз
ЛЗ
22
Александр Артеменко
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
8
Александр Тришович
ЛВ
27
Гомес
ОП
99
Александр Зотов
ЦП
18
Владимир Браила
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
25
Максим Калиниченко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Говерла
19
Павел Ксенз
ПЗ
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
10
Чарлес Невуче
ЦФ
Днепр
18
Осмар Феррейра
ЛП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
0
Поль Эссола
ЦП
4-1-2-2-1
22
Бабенко
56
Козориз
22
Артеменко
23
Болохан
3
Донец
27
Гомес
99
Зотов
18
Браила
8
Тришович
13
Микуляк
25
Давыдов
3-2-3-2
27
Лаштувка
14
Чеберячко
20
Пашаев
22
Лисицкий
25
Холек
29
Денисов
25
Калиниченко
9
Назаренко
29
Ротань
8
Гоменюк
11
Селезнев
8
Тришович
23
Бито
23
Бито
8
Тришович
13
Микуляк
10
Невуче
10
Невуче
13
Микуляк
22
Артеменко
19
Ксенз
19
Ксенз
22
Артеменко
25
Калиниченко
0
Эссола
0
Эссола
25
Калиниченко
11
Селезнев
18
Феррейра
18
Феррейра
11
Селезнев
8
Гоменюк
22
Коноплянка
22
Коноплянка
8
Гоменюк
Остались в запасе
Говерла
Днепр
Главный тренер
Владимир Бессонов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Говерла - Днепр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Днепр
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
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