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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Говерла
Заря - Говерла: обзор матча 22 августа 2009
Заря
22.08.2009, суббота, 18:00
Чемпионат Украины, 5 тур
2 : 0
Завершен
Говерла
6'
А. Курилов
37'
С. Шевчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Говерла
Замена
️️️️
А. Антонов
Замена
️️️️
В. Милько
Замена
️️️️
И. Козориз
Замена
️️️️
П. Джихани
Замена
️️️️
А. Артеменко
Замена
️️️️
В. Браила
Желтая карточка
Т. Лазарович
ГОЛ! 2:0!
С. Шевчук
ГОЛ! 1:0!
А. Курилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
0
Алексей Храмцов
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
41
Оровианор Омоко
ЦЗ
14
Парит Джихани
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Дудник
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
2
Александр Чижевский
ЛЗ
3
Андрей Донец
ЛЗ
56
Иван Козориз
ЛЗ
22
Александр Артеменко
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
27
Гомес
ОП
0
Ауримас Кучис
ЦП
18
Владимир Браила
ЦП
10
Чарлес Невуче
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
4-4-2
99
Шуховцев
21
Меликян
78
Курилов
41
Омоко
0
Храмцов
14
Джихани
14
Милько
6
Каменюка
70
Шевчук
27
Лазарович
69
Антонов
3-3-2-2
22
Бабенко
3
Донец
22
Артеменко
23
Болохан
2
Чижевский
27
Гомес
56
Козориз
0
Кучис
18
Браила
25
Давыдов
10
Невуче
Остались в запасе
Заря
Говерла
Главный тренер
Юрий Дудник
Главный тренер
Юрий Дудник
Статистика матча Заря - Говерла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Авангард
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