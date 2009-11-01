Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Говерла
Металлург - Говерла: обзор матча 01 ноября 2009
Металлург
01.11.2009, воскресенье, 17:00
Чемпионат Украины, 12 тур
3 : 0
Завершен
Говерла
25'
В. Вернидуб
34'
Ч. Майкл Алози
46'
В. Аржанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Говерла
Желтая карточка
А. Каськов
+1
Замена
Д. Невмывака
️️️️
М. Калонас
Замена
А. Каськов
️️️️
Ч. Майкл Алози
Замена
В. Платонов
️️️️
В. Микуляк
Желтая карточка
С. Давыдов
Замена
Е. Опанасенко
️️️️
Д. Мицейка
Замена
И. Андроник
️️️️
А. Чижевский
Замена
Ч. Невуче
️️️️
В. Браила
ГОЛ! 3:0!
В. Аржанов
Красная карточка
Гомес
Красная карточка
В. Вернидуб
ГОЛ! 2:0!
Ч. Майкл Алози
Желтая карточка
Д. Мицейка
Желтая карточка
С. Кривцов
Желтая карточка
А. Тришович
ГОЛ! 1:0!
В. Вернидуб
Желтая карточка
Я. Тигорев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
19
Василий Карауш
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Говерла
1
Александр Надь
ВР
2
Александр Чижевский
ЛЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
29
Леандро
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
8
Александр Тришович
ЛВ
27
Гомес
ОП
18
Владимир Браила
ЦП
99
Александр Зотов
ЦП
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Металлург
12
Максим Кучинский
ВР
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
15
Ким Пьюнграе
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
2
Игорь Андроник
ЦЗ
22
Александр Артеменко
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
6
Валентин Платонов
ЦП
10
Чарлес Невуче
ЦФ
3-3-3-1
35
Коваль
14
Полевой
27
Кривцов
4
Тейку
15
Вернидуб
28
Тигорев
16
Мицейка
19
Карауш
10
Калонас
17
Аржанов
99
Алози
3-1-3-2-1
1
Надь
23
Болохан
29
Леандро
2
Чижевский
27
Гомес
18
Браила
99
Зотов
23
Бито
13
Микуляк
8
Тришович
25
Давыдов
10
Калонас
19
Невмывака
19
Невмывака
10
Калонас
16
Мицейка
39
Опанасенко
39
Опанасенко
16
Мицейка
99
Алози
30
Каськов
30
Каськов
99
Алози
18
Браила
10
Невуче
10
Невуче
18
Браила
2
Чижевский
2
Андроник
2
Андроник
2
Чижевский
13
Микуляк
6
Платонов
6
Платонов
13
Микуляк
Остались в запасе
Металлург
Говерла
15
Ким Пьюнграе
ЦП
12
Максим Кучинский
ВР
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
22
Александр Артеменко
ЦЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
Остались в запасе
15
Ким Пьюнграе
ЦП
12
Максим Кучинский
ВР
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Остались в запасе
22
Александр Артеменко
ЦЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Металлург - Говерла
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Ищенко
(Киев)
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Металлург
Говерла
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+