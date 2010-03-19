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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Говерла
Арсенал - Говерла: обзор матча 19 марта 2010
Арсенал
19.03.2010, пятница, 15:00
Чемпионат Украины, 21 тур
0 : 0
Завершен
Говерла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Говерла
+2
Желтая карточка
Д. Бабенко
Замена
Д. Коркишко
️️️️
А. Ещенко
Замена
А. Бойко
️️️️
С. Алексеев
Желтая карточка
А. Иванов
Замена
Б. Хауши
️️️️
В. Браила
Замена
С. Алексеев
️️️️
В. Микуляк
Замена
А. Хомин
️️️️
Е. Шахов
Желтая карточка
Ф. Шоава
16'
Желтая карточка
М. Райчевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
7
Ярослав Захаревич
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
23
Вадим Болохан
ЦЗ
29
Леандро
ЦЗ
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
27
Гомес
ОП
18
Владимир Браила
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
0
Алексей Иванов
ЦФ
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
Говерла
73
Андрей Михайлов
ВР
20
Богдан Хауши
ЛЗ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
10
Чарлес Невуче
ЦФ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
4-5-1
1
Рева
38
Ещенко
6
Шоава
23
Шершун
48
Данилов
35
Грицай
28
Шахов
16
Шацких
90
Богданов
7
Захаревич
7
Мазилу
4-1-2-1-2
22
Бабенко
29
Леандро
77
Комарницкий
6
Малыгин
23
Болохан
27
Гомес
18
Браила
7
Райчевич
13
Микуляк
0
Иванов
25
Давыдов
38
Ещенко
7
Коркишко
7
Коркишко
38
Ещенко
28
Шахов
4
Хомин
4
Хомин
28
Шахов
Алексеев
65
Бойко
65
Бойко
Алексеев
18
Браила
20
Хауши
20
Хауши
18
Браила
13
Микуляк
27
Алексеев
27
Алексеев
13
Микуляк
Остались в запасе
Арсенал
Говерла
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
10
Чарлес Невуче
ЦФ
73
Андрей Михайлов
ВР
26
Антон Шендрик
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
Остались в запасе
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
Остались в запасе
10
Чарлес Невуче
ЦФ
73
Андрей Михайлов
ВР
26
Антон Шендрик
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
Статистика матча Арсенал - Говерла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
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