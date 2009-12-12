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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Говерла
Ворскла - Говерла: обзор матча 12 декабря 2009
Ворскла
12.12.2009, суббота, 17:00
Чемпионат Украины, 17 тур
2 : 0
Завершен
Говерла
3'
Д. Цурри
30'
Р. Безус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Говерла
Замена
Г. Ярмаш
️️️️
Д. Кулаков
Замена
В. Чеснаков
️️️️
Р. Безус
Замена
А. Янузи
️️️️
В. Сачко
Желтая карточка
Д. Кулаков
Замена
Гомес
️️️️
А. Тришович
Замена
️️️️
В. Платонов
Желтая карточка
А. Тришович
Желтая карточка
Д. Цурри
ГОЛ! 2:0!
Р. Безус
ГОЛ! 1:0!
Д. Цурри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
90
Роман Безус
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
2
Александр Чижевский
ЛЗ
56
Иван Козориз
ЛЗ
3
Андрей Донец
ЛЗ
29
Леандро
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
30
Игорь Тимченко
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
0
Филип Деспотовски
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Говерла
1
Александр Надь
ВР
2
Игорь Андроник
ЦЗ
27
Гомес
ОП
6
Валентин Платонов
ЦП
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
18
Владимир Браила
ЦП
10
Чарлес Невуче
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Долганский
6
Цурри
15
Кулаков
4
Даллку
5
Матвеев
0
Медведев
7
Есин
32
Красноперов
90
Безус
10
Маркоски
17
Сачко
3-2-2-2
22
Бабенко
56
Козориз
29
Леандро
26
Шендрик
19
Ксенз
3
Донец
8
Тришович
13
Микуляк
25
Давыдов
30
Тимченко
90
Безус
17
Чеснаков
17
Чеснаков
90
Безус
15
Кулаков
16
Ярмаш
16
Ярмаш
15
Кулаков
17
Сачко
9
Янузи
9
Янузи
17
Сачко
6
Платонов
6
Платонов
8
Тришович
27
Гомес
27
Гомес
8
Тришович
Остались в запасе
Ворскла
Говерла
18
Алексей Чичиков
ЦФ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
12
Сергей Величко
ВР
0
Филип Деспотовски
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
2
Игорь Андроник
ЦЗ
10
Чарлес Невуче
ЦФ
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
18
Владимир Браила
ЦП
1
Александр Надь
ВР
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
12
Сергей Величко
ВР
0
Филип Деспотовски
ЦП
Остались в запасе
2
Игорь Андроник
ЦЗ
10
Чарлес Невуче
ЦФ
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
18
Владимир Браила
ЦП
1
Александр Надь
ВР
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Ворскла - Говерла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Шандор
(Львов)
Стадион:
Ворскла
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