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    Эдгар Альварес - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Эдгар
    Фамилия Альварес
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Пуэрто-Кортес
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 августа 1980 (42 года)
    Рост 173
    Вес 70
    Статистика по турнирам
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