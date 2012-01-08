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Эдгар Альварес
Статистика
Эдгар Альварес - статистика
Завершил карьеру
1 августа 1980 (46), Пуэрто-Кортес
#27 | Полузащитник
173 см | 70 кг
Гондурас
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 17 тур
Палермо
1 : 3
08.01.2012
Наполи
46' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Новара
2 : 2
21.12.2011
Палермо
1' - 67'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
2 : 0
18.12.2011
Палермо
1' - 83'
Италия. Серия А, 15 тур
Палермо
0 : 1
10.12.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
0 : 0
04.12.2011
Палермо
66' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1 : 0
30.10.2011
Палермо
71' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Палермо
2 : 0
27.10.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
3 : 0
15.10.2011
Палермо
46' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
1 : 0
18.09.2011
Палермо
1' - 38'
Италия. Серия А, 2 тур
Палермо
4 : 3
11.09.2011
Интер
1' - 90'
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