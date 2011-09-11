Эдгар Альварес - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Эдгар
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пуэрто-Кортес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 1980 (42 года)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Имя
|Эдгар
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пуэрто-Кортес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 1980 (42 года)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Палермо
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.01.2012
|46' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:3
|Наполи (Неаполь)
|21.12.2011
|1' -67'
|Новара (Новара)
|2:2
|Палермо (Палермо)
|18.12.2011
|1' -83'
|Катания (Катания)
|2:0
|Палермо (Палермо)
|10.12.2011
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:1
|Чезена (Чезена)
|04.12.2011
|66' -90'
|Парма (Парма)
|0:0
|Палермо (Палермо)
|30.10.2011
|71' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Палермо (Палермо)
|27.10.2011
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|15.10.2011
|46' -90'
|Милан (Милан)
|3:0
|Палермо (Палермо)
|18.09.2011
|1' -38'
|Аталанта (Бергамо)
|1:0
|Палермо (Палермо)
|11.09.2011
|1' -90'
|Палермо (Палермо)
|4:3
|Интер (Милан)