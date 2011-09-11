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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Интер
Палермо - Интер: обзор матча 11 сентября 2011
Палермо
11.09.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
4 : 3
Завершен
Интер
48'
Ф. Микколи
54'
А. Эрнандес
86'
Ф. Микколи
88'
М. Пинилья
33'
Д. Милито
51'
Д. Милито (П)
90+2'
Д. Форлан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Интер
+2
ГОЛ! 4:3!
Д. Форлан
Пас отдал
У. Снейдер
Желтая карточка
М. Пинилья
ГОЛ! 4:2!
М. Пинилья
ГОЛ! 3:2!
Ф. Микколи
Замена
М. Пинилья
️️️️
А. Эрнандес
Замена
Р. Альварес
️️️️
Э. Камбьяссо
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Д. Мильяччо
Замена
Ж. Оби
️️️️
Ю. Нагатомо
Желтая карточка
А. Аква
Травма
Й. Иличич
Желтая карточка
Х. Дзанетти
ГОЛ! 2:2!
А. Эрнандес
Пас отдал
Ф. Микколи
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Милито
Желтая карточка
Ж. Сезар
ГОЛ! 1:1!
Ф. Микколи
Пас отдал
Э. Баррето
Замена
А. Аква
️️️️
Ф. Делла Рокка
ГОЛ! 0:1!
Д. Милито
Пас отдал
Д. Станкович
Замена
У. Снейдер
️️️️
М. Сарате
Желтая карточка
В. Самуэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
8
Джулио Мильяччо
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ПЗ
72
Йосип Иличич
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
27
Эдгар Альварес
ЦП
8
Эдгар Баррето
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Диего Форлан
ЛФ
22
Диего Милито
ЦФ
9
Мауро Сарате
РФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-4-2
30
Цорвас
42
Бальдзаретти
8
Мильяччо
5
Пизано
26
Сильвестре
72
Иличич
14
Делла Рокка
27
Альварес
8
Баррето
11
Эрнандес
10
Микколи
4-3-3
20
Сезар
2
Лусио
4
Дзанетти
6
Самуэль
5
Нагатомо
2
Жонатан
5
Станкович
91
Камбьяссо
9
Сарате
22
Милито
10
Форлан
14
Делла Рокка
18
Аква
18
Аква
14
Делла Рокка
8
Мильяччо
16
Бертоло
16
Бертоло
8
Мильяччо
11
Эрнандес
51
Пинилья
51
Пинилья
11
Эрнандес
91
Камбьяссо
11
Альварес
11
Альварес
91
Камбьяссо
5
Нагатомо
10
Оби
10
Оби
5
Нагатомо
9
Сарате
10
Снейдер
10
Снейдер
9
Сарате
Остались в запасе
Палермо
Интер
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
21
Паоло Орландони
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
7
Эран Захави
ЦФ
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Палермо - Интер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
"HD Спорт", "СПОРТ ПЛЮС" 22:40 (прямая)
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