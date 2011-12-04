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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Палермо
Парма - Палермо: обзор матча 04 декабря 2011
Парма
04.12.2011, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 0
Завершен
Палермо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Палермо
Замена
Д. Мусаччи
️️️️
Г. Пелле
Желтая карточка
Д. Галлоппа
Замена
Ф. Делла Рокка
️️️️
М. Пинилья
Желтая карточка
М. Сильвестре
Замена
Э. Альварес
️️️️
И. Лорес Варела
Замена
Н. Бертоло
️️️️
А. Бачинович
Желтая карточка
Д. Мильяччо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Грациано Пелле
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
11
Игнасио Лорес Варела
ЦП
25
Армин Бачинович
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Парма
1
Никола Паварини
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
4-3-3
83
Миранте
6
Лукарелли
18
Гобби
29
Палетта
5
Дзаккардо
4
Морроне
14
Галлоппа
80
Валиани
14
Биабиани
21
Джовинко
9
Пелле
3-5-2
22
Бенусси
5
Пизано
26
Сильвестре
42
Бальдзаретти
8
Мильяччо
25
Бачинович
8
Баррето
18
Аква
11
Лорес Варела
72
Иличич
51
Пинилья
9
Пелле
22
Мусаччи
22
Мусаччи
9
Пелле
51
Пинилья
14
Делла Рокка
14
Делла Рокка
51
Пинилья
25
Бачинович
16
Бертоло
16
Бертоло
25
Бачинович
11
Лорес Варела
27
Альварес
27
Альварес
11
Лорес Варела
Остались в запасе
Парма
Палермо
1
Никола Паварини
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
30
Александрос Цорвас
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
Главный тренер
Франко Коломба
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Парма - Палермо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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