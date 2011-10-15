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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Палермо
Милан - Палермо: обзор матча 15 октября 2011
Милан
15.10.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 7 тур
3 : 0
Завершен
Палермо
40'
А. Ночерино
52'
Робиньо
60'
А. Кассано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Палермо
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
А. Кассано
Замена
М. Агиррегарай
️️️️
Э. Баррето
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
Робиньо
Замена
М. Пинилья
️️️️
А. Эрнандес
ГОЛ! 3:0!
А. Кассано
Пас отдал
И. Абате
ГОЛ! 2:0!
Робиньо
Пас отдал
З. Ибрагимович
Замена
Э. Альварес
️️️️
Ф. Микколи
Желтая карточка
Э. Баррето
ГОЛ! 1:0!
А. Ночерино
Пас отдал
А. Аквилани
Замена
Д. Бонера
️️️️
Т. Силва
Травма
Т. Силва
Желтая карточка
Робиньо
Желтая карточка
А. Неста
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
6
Марк ван Боммел
ЦП
70
Робиньо
АП
20
Альберто Аквилани
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
8
Джулио Мильяччо
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ПЗ
72
Йосип Иличич
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
16
Николас Бертоло
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Милан
32
Марко Амелия
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
7
Антонини
13
Неста
3
Силва
20
Абате
23
Ночерино
6
ван Боммел
20
Аквилани
70
Робиньо
99
Кассано
11
Ибрагимович
4-4-2
30
Цорвас
5
Пизано
8
Мильяччо
26
Сильвестре
17
Мантовани
16
Бертоло
14
Делла Рокка
8
Баррето
72
Иличич
11
Эрнандес
10
Микколи
3
Силва
23
Бонера
23
Бонера
3
Силва
70
Робиньо
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
70
Робиньо
99
Кассано
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
99
Кассано
8
Баррето
13
Агиррегарай
13
Агиррегарай
8
Баррето
10
Микколи
27
Альварес
27
Альварес
10
Микколи
11
Эрнандес
51
Пинилья
51
Пинилья
11
Эрнандес
Остались в запасе
Милан
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Милан - Палермо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС", "HD Спорт" 22:40 (прямая)
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