Георгиос Памлидис - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Георгиос
|Фамилия
|Памлидис
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Катерини
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Георгиос
|Фамилия
|Памлидис
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Катерини
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС
|21
|2
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|1' -45'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Ионикос (Никея)
|04.02.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|28.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|32'
|20.01.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|15.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|07.01.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:3
|ПАС (Яннина)
|69'
|03.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|АЕК (Афины)
|77'
|29.12.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|21.12.2022
|1' -81'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|65'
|13.11.2022
|1' -87'
|ПАС (Яннина)
|0:4
|Арис (Салоники)
|10.11.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|05.11.2022
|81' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|31.10.2022
|1' -61'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|23.10.2022
|1' -75'
|Ионикос (Никея)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|16.10.2022
|1' -64'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|ОФИ (Ираклион)
|10.10.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|03.10.2022
|72' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)
|17.09.2022
|1' -64'
|Панатинаикос (Афины)
|3:0
|ПАС (Яннина)
|10.09.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|04.09.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|28'
|27.08.2022
|1' -79'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|21.08.2022
|61' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС (Яннина)