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    Георгиос Памлидис - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Георгиос
    Фамилия Памлидис
    Команда ПАС
    Состав Основной
    Родной город Катерини
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 ноября 1993 (29 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 1' - 45' ПАС 0:0 Ионикос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС 21 2 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2023 1' -45' ПАС (Яннина) 0:0 Ионикос (Никея)
    04.02.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС (Яннина)
    28.01.2023 1' -90' ПАС (Яннина) 1:1 Атромитос (Перистери)
    32'
    20.01.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:1 ПАС (Яннина)
    15.01.2023 1' -90' ПАС (Яннина) 0:1 Панатинаикос (Афины)
    07.01.2023 1' -90' Левадиакос (Левадия) 1:3 ПАС (Яннина)
    69'
    03.01.2023 1' -90' ПАС (Яннина) 2:1 АЕК (Афины)
    77'
    29.12.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:1 ПАС (Яннина)
    21.12.2022 1' -81' ПАС (Яннина) 2:2 Олимпиакос (Пирей)
    65'
    13.11.2022 1' -87' ПАС (Яннина) 0:4 Арис (Салоники)
    10.11.2022 1' -90' Волос (Волос) 2:1 ПАС (Яннина)
    05.11.2022 81' -90' ПАОК (Салоники) 2:0 ПАС (Яннина)
    31.10.2022 1' -61' ПАС (Яннина) 2:1 Астерас (Триполис)
    23.10.2022 1' -75' Ионикос (Никея) 2:2 ПАС (Яннина)
    16.10.2022 1' -64' ПАС (Яннина) 2:2 ОФИ (Ираклион)
    10.10.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 2:1 ПАС (Яннина)
    03.10.2022 72' -90' ПАС (Яннина) 1:4 Панетоликос (Агринио)
    17.09.2022 1' -64' Панатинаикос (Афины) 3:0 ПАС (Яннина)
    10.09.2022 1' -90' ПАС (Яннина) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    04.09.2022 1' -90' АЕК (Афины) 2:0 ПАС (Яннина)
    28'
    27.08.2022 1' -79' ПАС (Яннина) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    21.08.2022 61' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС (Яннина)
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