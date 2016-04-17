Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Денис Кожанов - статистика

Завершил карьеру
13 июня 1987 (39), Мариуполь
#9 | Полузащитник
172 см | 69 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карпаты
17
2
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Волынь
0 : 0
17.04.2016
Карпаты
1' - 46'
33'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Карпаты
0 : 1
20.03.2016
Днепр
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Карпаты
1 : 2
11.03.2016
Динамо К
82' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Черноморец
0 : 0
05.03.2016
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Шахтер
3 : 0
03.12.2015
Карпаты
1' - 69'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Карпаты
4 : 1
28.11.2015
Олимпик
1' - 90'
15'
76'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Сталь
1 : 1
22.11.2015
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
07.11.2015
Металлист
1' - 84'
45'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
31.10.2015
Металлург
1' - 69'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Карпаты
1 : 3
18.10.2015
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Говерла
0 : 2
04.10.2015
Карпаты
1' - 89'
40'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Карпаты
0 : 2
27.09.2015
Волынь
1' - 46'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Александрия
4 : 1
20.09.2015
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
13.09.2015
Заря
46' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Днепр
2 : 0
30.08.2015
Карпаты
66' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Динамо К
3 : 0
15.08.2015
Карпаты
1' - 61'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Карпаты
4 : 0
08.08.2015
Черноморец
1' - 79'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Олимпик
0 : 1
01.08.2015
Карпаты
1' - 72'
20'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Карпаты
1 : 0
25.07.2015
Сталь
1' - 70'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Металлист
2 : 0
18.07.2015
Карпаты
1' - 90'
Главные новости
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
1
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
2
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
1
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+