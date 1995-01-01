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    Реган Чарльз-Кук - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Реган
    Фамилия Чарльз-Кук
    Состав Удаленные игроки
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 174
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