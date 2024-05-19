Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ашраф Дуири - статистика

Завершил карьеру
27 ноября 1999 (26), Амстердам
#16 | Нападающий
180 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волендам
10
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
19.05.2024
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Твенте
7 : 2
12.05.2024
Волендам
1' - 90'
21'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
1 : 4
05.05.2024
Аякс
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Спарта
1 : 0
28.04.2024
Волендам
63' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Алмере Сити
1 : 1
31.03.2024
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Волендам
0 : 4
17.03.2024
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Зволле
1 : 1
10.03.2024
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Волендам
2 : 5
01.03.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Волендам
0 : 4
25.02.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Витесс
1 : 1
18.02.2024
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Волендам
1 : 5
11.02.2024
ПСВ
78' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Утрехт
4 : 2
04.02.2024
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Волендам
0 : 1
28.01.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Хераклес
1 : 1
20.01.2024
Волендам
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Волендам
0 : 1
14.01.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Херенвен
1 : 2
16.12.2023
Волендам
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Фейеноорд
3 : 1
07.12.2023
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Волендам
0 : 5
02.12.2023
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
26.11.2023
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Волендам
1 : 4
12.11.2023
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
НЕК
3 : 3
05.11.2023
Волендам
67' - 90'
78'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Аякс
2 : 0
02.11.2023
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Волендам
3 : 1
29.10.2023
Экселсиор
60' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
РКС Ваалвейк
2 : 1
21.10.2023
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Волендам
1 : 0
06.10.2023
Утрехт
63' - 90'
84'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
ПСВ
3 : 1
30.09.2023
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Волендам
2 : 2
23.09.2023
Хераклес
Был в запасе
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
5
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+