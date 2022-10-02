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    Мадс Лауритсен - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Мадс
    Фамилия Лауритсен
    Команда Виборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 195
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 73' - 90' Виборг 2:2 Рандерс Дания. Суперлига, 20 тур
    26.02.2023 Был в запасе Хорсенс 0:3 Виборг Дания. Суперлига, 19 тур
    20.02.2023 Был в запасе Виборг 0:4 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виборг 5 1 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 73' -90' Виборг (Виборг) 2:2 Рандерс (Рандерс)
    26.02.2023 Был в запасе Хорсенс (Хорсенс) 0:3 Виборг (Виборг)
    20.02.2023 Был в запасе Виборг (Виборг) 0:4 Мидтьюлланд (Хернинг)
    13.11.2022 1' -75' Брондбю (Бреннбю) 0:2 Виборг (Виборг)
    40'
    06.11.2022 Был в запасе Виборг (Виборг) 1:1 Орхус (Орхус)
    30.10.2022 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 1:2 Виборг (Виборг)
    24.10.2022 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 1:3 Виборг (Виборг)
    16.10.2022 Был в запасе Виборг (Виборг) 0:0 Оденсе (Оденсе)
    07.10.2022 87' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:1 Виборг (Виборг)
    02.10.2022 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Виборг (Виборг)
    18.09.2022 Был в запасе Виборг (Виборг) 0:0 Брондбю (Бреннбю)
    12.09.2022 Был в запасе Виборг (Виборг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    28.08.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    14.08.2022 Был в запасе Виборг (Виборг) 2:0 Силькеборг (Силькеборг)
    06.08.2022 Был в запасе Нордшелланд (Фарум) 1:0 Виборг (Виборг)
    17.07.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Ольборг (Ольборг)
    43' 21' 90'
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