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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Брондбю
Виборг - Брондбю: обзор матча 18 сентября 2022
Виборг
18.09.2022, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Брондбю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Брондбю
Замена
С. Бергер
️️️️
Я. Бонде
87'
Замена
М. Сендергор
️️️️
К. Леманс
86'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Ж. Грот
81'
75'
Замена
О. Швартау
️️️️
С. Хедлунд
Замена
Э. Ахури
️️️️
Н. Мортимер
75'
75'
Замена
Д. Белл
️️️️
Д. Васс
Замена
А. Джатта
️️️️
И. Саид
75'
60'
Желтая карточка
Й. Гаммельбю
60'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
О. Омойджуанфо
60'
Замена
А. Слимане
️️️️
М. Греве
Желтая карточка
Ж. Грот
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
19
Ибраим Саид
ПВ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
18
Йонас Торсен
ЛВ
3
Мартин Агнарссон
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
99
Элиас Ахури
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Брондбю
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лунд
5
Бюрги
5
Залетел
23
Бундгор
3
Гаеи
13
Греннинг
6
Бонде
8
Леманс
22
Мортимер
19
Саид
31
Грот
3-4-1-2
1
Хермансен
19
Гаммельбю
2
Максе
5
Тшиемб
5
Радошевич
12
Каппис
7
Валлис
10
Васс
17
Греве
10
Омойджуанфо
15
Хедлунд
8
Леманс
6
Сендергор
6
Сендергор
8
Леманс
31
Грот
8
Замбурек
8
Замбурек
31
Грот
6
Бонде
14
Бергер
14
Бергер
6
Бонде
22
Мортимер
99
Ахури
99
Ахури
22
Мортимер
19
Саид
20
Джатта
20
Джатта
19
Саид
17
Греве
20
Слимане
20
Слимане
17
Греве
10
Васс
8
Белл
8
Белл
10
Васс
10
Омойджуанфо
30
Квистгарден
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
15
Хедлунд
29
Швартау
29
Швартау
15
Хедлунд
Остались в запасе
Виборг
Брондбю
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
3
Мартин Агнарссон
ЦП
18
Йонас Торсен
ЛВ
Главный тренер
Якоб Фрис
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
3
Мартин Агнарссон
ЦП
18
Йонас Торсен
ЛВ
Остались в запасе
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Виборг - Брондбю
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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