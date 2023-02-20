Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Мидтьюлланд
Виборг - Мидтьюлланд: обзор матча 20 февраля 2023
Виборг
20.02.2023, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 18 тур
0 : 4
Завершен
Мидтьюлланд
5'
Э. Ашур
48'
Г. Исаксен
67'
Г. Исаксен
69'
Г. Исаксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Мидтьюлланд
Желтая карточка
Н. Мортимер
90'
+2
85'
Желтая карточка
М. Тюхосен
Замена
Р. Жуниор
️️️️
Э. Ахури
81'
74'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
К. Ольссон
Желтая карточка
Ж. Залетел
73'
69'
ГОЛ! 0:4!
Г. Исаксен
Замена
М. Сендергор
️️️️
К. Леманс
68'
Замена
М. Вестергор
️️️️
Я. Бонде
68'
Замена
Паулинью
️️️️
А. Джатта
68'
67'
ГОЛ! 0:3!
Г. Исаксен
Пас отдал
К. Ольссон
65'
Замена
Жуниньо
️️️️
Э. Святченко
59'
Замена
М. Тюхосен
️️️️
Д. Андерссон
48'
ГОЛ! 0:2!
Г. Исаксен
Пас отдал
Паулиньо
46'
Замена
А. Селмани
️️️️
А. Симсир
46'
Замена
А. Гигович
️️️️
Э. Ашур
Замена
Н. Мортимер
️️️️
И. Саид
46'
45'
+1
Желтая карточка
С. Гартенманн
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ашур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Жан Залетел
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
99
Элиас Ахури
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
14
Софус Бергер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
9
Паулинью
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
9
Астрит Селмани
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лунд
3
Гаеи
5
Залетел
5
Бюрги
24
Аньембе
13
Греннинг
8
Леманс
6
Бонде
19
Саид
99
Ахури
20
Джатта
4-1-4-1
1
Лоссль
2
Андерссон
3
Гартенманн
29
Паулиньо
28
Святченко
32
Мартинес
11
Исаксен
8
Ольссон
8
Ашур
18
Серенсен
58
Симсир
8
Леманс
6
Сендергор
6
Сендергор
8
Леманс
6
Бонде
28
Вестергор
28
Вестергор
6
Бонде
19
Саид
22
Мортимер
22
Мортимер
19
Саид
20
Джатта
9
Паулинью
9
Паулинью
20
Джатта
99
Ахури
96
Жуниор
96
Жуниор
99
Ахури
2
Андерссон
17
Тюхосен
17
Тюхосен
2
Андерссон
28
Святченко
18
Жуниньо
18
Жуниньо
28
Святченко
8
Ашур
8
Гигович
8
Гигович
8
Ашур
8
Ольссон
14
Чилуфья
14
Чилуфья
8
Ольссон
58
Симсир
9
Селмани
9
Селмани
58
Симсир
Остались в запасе
Виборг
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
14
Софус Бергер
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
14
Софус Бергер
ЦП
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Виборг - Мидтьюлланд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 0
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Виборг Стадион
Новости команд
Все
Виборг
Мидтьюлланд
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2022.02.02 18:40
1
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+