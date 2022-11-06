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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Орхус
Виборг - Орхус: обзор матча 06 ноября 2022
Виборг
06.11.2022, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Орхус
79'
Ж. Грот
41'
П. Мортенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Орхус
88'
Желтая карточка
Э. Кал
Замена
Н. Мортимер
️️️️
Э. Ахури
83'
82'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
М. Эмиль Мадсен
ГОЛ! 1:1!
Ж. Грот
79'
Замена
С. Бергер
️️️️
К. Леманс
78'
Желтая карточка
Ж. Залетел
74'
71'
Замена
Й. Дуин
️️️️
С. Хауген
71'
Замена
К. Якоб
️️️️
М. Андерсон
70'
Желтая карточка
Т. Кристенсен
Замена
Я. Бонде
️️️️
М. Сендергор
63'
Замена
И. Саид
️️️️
Я. Замбурек
63'
57'
Замена
A. D'Alberto
️️️️
Т. Мельгор
49'
Желтая карточка
П. Мортенсен
Замена
Д. Аньембе
️️️️
О. Бундгор
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
П. Мортенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
99
Элиас Ахури
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
19
Эрик Кал
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
3
Мартин Агнарссон
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
22
Нильс Мортимер
ПВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
17
Кевин Якоб
АП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
4-1-3-2
1
Лунд
5
Бюрги
5
Залетел
23
Бундгор
3
Гаеи
13
Греннинг
6
Сендергор
8
Леманс
8
Замбурек
31
Грот
99
Ахури
2-4-4
1
Хансен
5
Тингагер
31
Биссек
6
Поульсен
23
Андерсон
19
Кал
21
Мадсен
9
Хауген
14
Мельгор
31
Кристенсен
9
Мортенсен
23
Бундгор
24
Аньембе
24
Аньембе
23
Бундгор
6
Сендергор
6
Бонде
6
Бонде
6
Сендергор
8
Леманс
14
Бергер
14
Бергер
8
Леманс
8
Замбурек
19
Саид
19
Саид
8
Замбурек
99
Ахури
22
Мортимер
22
Мортимер
99
Ахури
14
Мельгор
5
5
14
Мельгор
21
Мадсен
29
Брандхоф
29
Брандхоф
21
Мадсен
23
Андерсон
17
Якоб
17
Якоб
23
Андерсон
9
Хауген
9
Дуин
9
Дуин
9
Хауген
Остались в запасе
Виборг
Орхус
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
3
Мартин Агнарссон
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
3
Мартин Агнарссон
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Виборг - Орхус
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Виборг Стадион
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Виборг
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