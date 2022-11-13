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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Виборг
Брондбю - Виборг: обзор матча 13 ноября 2022
Брондбю
13.11.2022, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Виборг
24'
Ж. Грот
64'
К. Леманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Виборг
Желтая карточка
А. Слимане
90'
85'
Замена
С. Бергер
️️️️
К. Леманс
Замена
М. Квистгарден
️️️️
С. Хедлунд
79'
Замена
О. Швартау
️️️️
Б. Риверос
79'
75'
Замена
Й. Торсен
️️️️
М. Лауритсен
65'
Замена
М. Сендергор
️️️️
Я. Бонде
Замена
А. Слимане
️️️️
Й. Радошевич
65'
65'
Замена
Н. Мортимер
️️️️
И. Саид
65'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Э. Ахури
64'
ГОЛ! 0:2!
К. Леманс
Желтая карточка
Д. Васс
63'
Желтая карточка
К. Тшиемб
59'
59'
Желтая карточка
Н. Бюрги
Желтая карточка
А. Максе
52'
Замена
К. Каппис
️️️️
Й. Гаммельбю
46'
40'
Желтая карточка
М. Лауритсен
27'
Желтая карточка
Э. Ахури
24'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Грот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Николай Валлис
АП
17
Матиас Греве
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
99
Элиас Ахури
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
18
Йонас Торсен
ЛВ
3
Мартин Агнарссон
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
4-2-2-2
1
Хермансен
2
Максе
5
Тшиемб
15
Риверос
19
Гаммельбю
5
Радошевич
10
Васс
17
Греве
7
Валлис
10
Омойджуанфо
15
Хедлунд
4-1-2-1-2
1
Лунд
24
Аньембе
5
Бюрги
3
Лауритсен
3
Гаеи
13
Греннинг
6
Бонде
8
Леманс
19
Саид
31
Грот
99
Ахури
19
Гаммельбю
12
Каппис
12
Каппис
19
Гаммельбю
5
Радошевич
20
Слимане
20
Слимане
5
Радошевич
15
Риверос
29
Швартау
29
Швартау
15
Риверос
15
Хедлунд
30
Квистгарден
30
Квистгарден
15
Хедлунд
99
Ахури
8
Замбурек
8
Замбурек
99
Ахури
6
Бонде
6
Сендергор
6
Сендергор
6
Бонде
8
Леманс
14
Бергер
14
Бергер
8
Леманс
3
Лауритсен
18
Торсен
18
Торсен
3
Лауритсен
19
Саид
22
Мортимер
22
Мортимер
19
Саид
Остались в запасе
Брондбю
Виборг
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
24
Марко Дивкович
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
24
Марко Дивкович
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Брондбю - Виборг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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