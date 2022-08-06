Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Виборг
Нордшелланд - Виборг: обзор матча 06 августа 2022
Нордшелланд
06.08.2022, суббота, 17:00
Дания. Суперлига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Виборг
28'
А. Шельдеруп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Виборг
Вторая желтая
О. Вилладсен
90'
+2
90'
Замена
А. Джатта
️️️️
Д. Аньембе
Замена
Д. Свенссон
️️️️
Э. Марксен
85'
Желтая карточка
О. Вилладсен
84'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
М. Фрезе
83'
78'
Замена
М. Ндион
️️️️
К. Леманс
77'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Я. Бонде
Замена
Э. Марксен
️️️️
О. Антман
67'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
А. Шельдеруп
67'
Желтая карточка
А. Шельдеруп
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Шельдеруп
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Виборг
5
Николас Бюрги
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
1
Лукас Лунд
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
5
Жан Залетел
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Нордшелланд
15
Эрик Марксен
ЦЗ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
18
Йонас Торсен
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
7
Марохи Ндион
ЦФ
22
Нильс Мортимер
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
1-3-2-5
4
Хансен
33
Кристенсен
2
Бидструп
11
Антман
21
Шельдеруп
9
Хансен
39
Нагало
13
Хансен
7
Нуама
3
Фрезе
2
Вилладсен
2-2-5
5
Бюрги
24
Аньембе
6
Бонде
8
Леманс
19
Саид
5
Залетел
3
Серенсен
21
Лонвейк
13
Греннинг
11
Антман
15
Марксен
15
Марксен
11
Антман
Марксен
24
Свенссон
24
Свенссон
Марксен
21
Шельдеруп
28
Кулибали
28
Кулибали
21
Шельдеруп
3
Фрезе
8
Нигрен
8
Нигрен
3
Фрезе
6
Бонде
8
Замбурек
8
Замбурек
6
Бонде
8
Леманс
7
Ндион
7
Ндион
8
Леманс
24
Аньембе
20
Джатта
20
Джатта
24
Аньембе
Остались в запасе
Нордшелланд
Виборг
10
Мохамед Диоманде
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
8
Maksim Stjopin
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
20
Каспер Килерих
ВР
18
Йонас Торсен
ЦП
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
22
Нильс Мортимер
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Остались в запасе
10
Мохамед Диоманде
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
8
Maksim Stjopin
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
18
Йонас Торсен
ЦП
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
22
Нильс Мортимер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Статистика матча Нордшелланд - Виборг
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Фарум Парк
Новости команд
Все
Нордшелланд
Виборг
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:27
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:27
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2022.02.02 18:40
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+