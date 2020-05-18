Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Vasco Fernandes - статистика

Завершил карьеру
#13 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шавиш
17
0
0
6
0
Каза Пиа
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
1' - 84'
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
1' - 90'
56'
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Визела
0 : 1
15.04.2024
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Шавиш
2 : 3
07.04.2024
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Бенфика
1 : 0
29.03.2024
Шавиш
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Шавиш
1 : 2
17.03.2024
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Жил Висенте
0 : 0
11.03.2024
Шавиш
1' - 90'
86'
Португалия. Примейра, 24 тур
Шавиш
1 : 5
01.03.2024
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Шавиш
2 : 1
17.02.2024
Боавишта
1' - 90'
39'
Португалия. Примейра, 21 тур
Морейренcе
1 : 0
10.02.2024
Шавиш
1' - 82'
17'
Португалия. Примейра, 20 тур
Шавиш
1 : 1
04.02.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Брага
1 : 1
31.01.2024
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Шавиш
0 : 0
21.01.2024
Риу Аве
1' - 90'
69'
Португалия. Примейра, 17 тур
Шавиш
0 : 3
13.01.2024
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Каза Пиа
1 : 3
30.12.2023
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Порту
3 : 1
09.12.2023
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
1 : 0
02.12.2023
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 1
08.10.2023
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
2 : 0
02.10.2023
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Каза Пиа
0 : 0
23.09.2023
Витория Гимараеш
1' - 90'
80'
Португалия. Примейра, 5 тур
Арука
0 : 1
17.09.2023
Каза Пиа
1' - 90'
11'
Португалия. Примейра, 4 тур
Каза Пиа
1 : 1
02.09.2023
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Боавишта
1 : 1
27.08.2023
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Каза Пиа
1 : 2
18.08.2023
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Фаренсе
0 : 3
12.08.2023
Каза Пиа
1' - 90'
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
4
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
1
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
8
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
5
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+