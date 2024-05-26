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Жоан Гонсалес
Статистика
Жоан Гонсалес - статистика
Завершил карьеру
1 февраля 2002 (24), Барселона
#16 | Полузащитник
190 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
29
1
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
0 : 0
26.05.2024
Лечче
56' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
0 : 2
18.05.2024
Аталанта
1' - 55'
Италия. Серия А, 36 тур
Лечче
0 : 2
13.05.2024
Удинезе
72' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кальяри
1 : 1
05.05.2024
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Лечче
1 : 1
27.04.2024
Монца
61' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
0 : 3
21.04.2024
Лечче
56' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Лечче
1 : 0
13.04.2024
Эмполи
73' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
3 : 0
06.04.2024
Лечче
1' - 46'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0 : 0
01.04.2024
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Салернитана
0 : 1
16.03.2024
Лечче
78' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
0 : 1
10.03.2024
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Фрозиноне
1 : 1
03.03.2024
Лечче
62' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
0 : 4
25.02.2024
Интер
57' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
2 : 0
16.02.2024
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
4 : 0
11.02.2024
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лечче
4 : 2
02.02.2024
Фиорентина
75' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
2 : 1
28.01.2024
Лечче
90' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лечче
0 : 3
21.01.2024
Ювентус
1' - 60'
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 0
14.01.2024
Лечче
1' - 72'
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
1 : 1
06.01.2024
Кальяри
1' - 79'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
1 : 0
30.12.2023
Лечче
72' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
2 : 0
23.12.2023
Лечче
1' - 46'
16'
Италия. Серия А, 15 тур
Эмполи
1 : 1
11.12.2023
Лечче
1' - 70'
64'
4'
Италия. Серия А, 14 тур
Лечче
1 : 1
03.12.2023
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
2 : 2
27.11.2023
Лечче
1' - 90'
69'
Италия. Серия А, 12 тур
Лечче
2 : 2
11.11.2023
Милан
57' - 90'
90'
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 1
05.11.2023
Лечче
62' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
0 : 1
28.10.2023
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
1 : 1
23.10.2023
Лечче
80' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
1 : 1
06.10.2023
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Лечче
0 : 4
30.09.2023
Наполи
61' - 90'
81'
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
1 : 0
26.09.2023
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Лечче
1 : 0
22.09.2023
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Монца
1 : 1
17.09.2023
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Лечче
2 : 0
03.09.2023
Салернитана
62' - 90'
90'
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
2 : 2
27.08.2023
Лечче
1' - 46'
Италия. Серия А, 1 тур
Лечче
2 : 1
20.08.2023
Лацио
1' - 90'
80'
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