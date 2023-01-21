Жоан Гонсалес - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Жоан
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|190
|Имя
|Жоан
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.04.2023
|1' - 71'
|Лечче
|1:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 29 тур
|03.04.2023
|1' - 90'
|Эмполи
|1:0
|Лечче
|Италия. Серия А, 28 тур
|19.03.2023
|1' - 78'
|Фиорентина
|1:0
|Лечче
|Италия. Серия А, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|28
|1
|2
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.04.2023
|1' -71'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|03.04.2023
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|19.03.2023
|1' -78'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|12.03.2023
|1' -77'
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Торино (Турин)
|28'
|05.03.2023
|1' -83'
|Интер (Милан)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|25.02.2023
|73' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|11.02.2023
|1' -67'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Рома (Рим)
|62'
|04.02.2023
|1' -87'
|Кремонезе (Кремона)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|27.01.2023
|56' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Салернитана (Салернитана)
|21.01.2023
|1' -64'
|Верона (Верона)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|14.01.2023
|1' -62'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Милан (Милан)
|08.01.2023
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|04.01.2023
|1' -89'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Лацио (Рим)
|12.11.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|57'
|09.11.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|27'
|04.11.2022
|1' -83'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|29.10.2022
|1' -87'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|23.10.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|17.10.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|43'
|09.10.2022
|1' -46'
|Рома (Рим)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|02.10.2022
|1' -70'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|16.09.2022
|1' -66'
|Салернитана (Салернитана)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|55' 60'
|11.09.2022
|46' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Монца (Монца)
|48'
|05.09.2022
|1' -84'
|Торино (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|31.08.2022
|46' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|28.08.2022
|1' -79'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|20.08.2022
|1' -80'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|68'
|13.08.2022
|1' -74'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Интер (Милан)