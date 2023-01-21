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    Жоан Гонсалес - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Жоан
    Фамилия Гонсалес
    Команда Лечче
    Состав Основной
    Родной город Барселона
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 февраля 2002 (21 год)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.04.2023 1' - 71' Лечче 1:2 Наполи Италия. Серия А, 29 тур
    03.04.2023 1' - 90' Эмполи 1:0 Лечче Италия. Серия А, 28 тур
    19.03.2023 1' - 78' Фиорентина 1:0 Лечче Италия. Серия А, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 28 1 2 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.04.2023 1' -71' Лечче (Лечче) 1:2 Наполи (Неаполь)
    03.04.2023 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Лечче (Лечче)
    19.03.2023 1' -78' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Лечче (Лечче)
    12.03.2023 1' -77' Лечче (Лечче) 0:2 Торино (Турин)
    28'
    05.03.2023 1' -83' Интер (Милан) 2:0 Лечче (Лечче)
    25.02.2023 73' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    11.02.2023 1' -67' Лечче (Лечче) 1:1 Рома (Рим)
    62'
    04.02.2023 1' -87' Кремонезе (Кремона) 0:2 Лечче (Лечче)
    27.01.2023 56' -90' Лечче (Лечче) 1:2 Салернитана (Салернитана)
    21.01.2023 1' -64' Верона (Верона) 2:0 Лечче (Лечче)
    14.01.2023 1' -62' Лечче (Лечче) 2:2 Милан (Милан)
    08.01.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 0:0 Лечче (Лечче)
    04.01.2023 1' -89' Лечче (Лечче) 2:1 Лацио (Рим)
    12.11.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Лечче (Лечче)
    57'
    09.11.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    27'
    04.11.2022 1' -83' Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    29.10.2022 1' -87' Лечче (Лечче) 0:1 Ювентус (Турин)
    23.10.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Лечче (Лечче)
    17.10.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    43'
    09.10.2022 1' -46' Рома (Рим) 2:1 Лечче (Лечче)
    02.10.2022 1' -70' Лечче (Лечче) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    16.09.2022 1' -66' Салернитана (Салернитана) 1:2 Лечче (Лечче)
    55' 60'
    11.09.2022 46' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    48'
    05.09.2022 1' -84' Торино (Турин) 1:0 Лечче (Лечче)
    31.08.2022 46' -90' Наполи (Неаполь) 1:1 Лечче (Лечче)
    28.08.2022 1' -79' Лечче (Лечче) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    20.08.2022 1' -80' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Лечче (Лечче)
    68'
    13.08.2022 1' -74' Лечче (Лечче) 1:2 Интер (Милан)
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